Elazığ\'da 2025 Aile Yılı Çalışmaları

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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde koruyucu ve önleyici hizmet modellerinden yararlanan hanelere ve muhtarlıklara ziyaret gerçekleştirilerek bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi. - ELAZIĞ