Elazığ'da Bayram Dönüşünde Trafik Denetimleri Yoğunlaştırıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Bayram Dönüşünde Trafik Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Elazığ\'da Bayram Dönüşünde Trafik Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram dönüşünün son gününde trafik denetimlerini artırdı. Şehirlerarası yollarda yapılan denetimlerde sürücüler uyarıldı ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi.

14.04.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
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9 günlük bayram dönüşünün son gününde Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bayram sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sonuna gelindi. Tatilde memleketlerine veya tatili giden vatandaşlar dönüş yolcuğuna geçti. Tatil boyunca trafiğin ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yollarda denetimlerini artırdı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durdurulurken önce sürücülerin geçmiş bayramları kutlandı ve ardından evrakları kontrol edildi. Sürücüler hız ve emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına karşı uyarıldı.

Sürücülerden Arif Tat, "Kız kardeşimi ziyarete gitmiştim. Uygulamalardan gayet memnunuz. Böyle olması daha iyi. Ne kadar çok denetim olursa o kadar az kaza olur. Halkın güvenliği için güzel bir uygulama. Elimden geldiğince kurallara uymaya çalışıyoruz. Trafik polisi olmadan emniyet kemerimi takıyorum, işaretlere dikkat ediyorum" dedi.

Mardin'den Sivas'a gittiklerini dile getiren Erdem Türk ise "Ufak bir tatil yaptık. Oradan çıktık ve yola devam ediyoruz. Polis arkadaşlar da güzel bir açıklama yaptı. Biz de dikkatli bir şekilde gidiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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