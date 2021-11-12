Elazığ'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası - Son Dakika

Elazığ'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Vali Ömer Toraman, yol kontrol noktasında sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığınca trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da devam ediyor. Bu kapsamda Vali Dr. Ömer Toraman, Diyarbakır yol kontrol noktasında yapılan denetime katılarak sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı.

Vali Dr. Ömer Toraman, "Bir müddettir İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü sahadaki uygulamasını görmek için buraya geldik. İçişleri Bakanlığı, özellikle trafik kazalarının önlenmesinde, azaltılmasında ve meydana gelen trafik kazalarında da yaralanmaların ve ölümlerin azaltılması için farkındalık kampanyaları yürütüyor. Öte yandan, bugün burada arkadaşlarımızla beraber trafik denetimlerinde müşahede ettiğimiz güzel bir tespiti paylaşmak isterim. Arkadaşlarımızın durdurduğu bütün araçlarda emniyet kemerlerinin takılı olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük. Bundan çok memnun olduk. Hem sürücülerimizi hem de yolcularımızı tebrik ettik. Aslında trafikte emniyet kemeri kullanımı, kabullenilmiş ve yaygınlaşmış. İnşallah, bu kampanyamızla da emniyet kemeri kullanımı oranı daha da yukarıya çıkacaktır. Neticesinde hem kaza oranları hem de can kayıpları düşecektir. Sloganımız olan 'Bir hareketine bakar, emniyet kemeri takmadan yola çıkmayalım' diye tekrarlıyoruz" dedi. - ELAZIĞ