Elazığ'da deprem sonrası yapılan okul inşaatı ödenek sorunuyla karşı karşıya - Son Dakika
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Elazığ'da deprem sonrası yapılan okul inşaatı ödenek sorunuyla karşı karşıya

Elazığ\'da deprem sonrası yapılan okul inşaatı ödenek sorunuyla karşı karşıya

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İz Beton tarafından yapılan hibe okul inşaatı projesinin, ödenek sorunu nedeniyle müteahhidin sözleşmeyi fesih etme girişiminde bulunduğu ve arabuluculuk görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi.

16.05.2024 18:05  Güncelleme: 18:06
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EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İz Beton tarafından yapılan hibe okul inşaatı projesinin, ödenek sorunu nedeniyle müteahhidin sözleşmeyi fesih etme girişiminde bulunduğu ve arabuluculuk görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi.

Elazığ'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği Atatürk Lisesi yapım işi ihalesini Zanew İnşaat, Arin Yapı ve Adi Ortaklığı 62 milyon 62 bin TL bedelle kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 32 derslikli okulun inşaatı hak edişlerin ödenmemesi nedeniyle yüklenici firma tarafından durduruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İzbeton A.Ş. tarafından yapılan Atatürk Lisesi'nin yapımı için 15 Ağustos 2023 yılında yüklenici firma Arin Yapı İnş. A.Ş. ile Zanew İnş. Mad. San. Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalandı ve 20 Eylül 2023 tarihinde ise yer teslimi yapıldı. İnşaatın temel perde duvarları yapıldı. Hava şartlarından dolayı kış döneminde inşaat durduruldu. Sonrasında ise ödeme yapılmadığı için inşaat yeniden başlatılamadı. İhaleyi alan firma ödemelerdeki aksama nedeniyle sözleşmenin fesih edilmesi girişiminde bulundu. Konuyla ilgili arabulucu görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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