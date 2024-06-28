Elazığ'da depremzedelerden konteyner talebi

Yerel

(ELAZIĞ)- Elazığ Valiliği, 250 konteynerin bulunduğu Kırklar Mahallesi Konteyner Kent sakinlerinden konteynerları boşaltmalarını istedi. Duruma tepki gösteren depremzede Hakkı İncel, "Ben 3 bin 500 lira yaşlılık maaşı alıyorum. Bize diyorlar ki; 'siz önceden de kiracıydınız nasıl yapıyorduysanız yine öyle yapın'. Önceki halimizi bize bıraktılar mı ki? Önce nasıl idare ediyordum, şimdi nasıl idare edebileyim" dedi.

Elazığ'da meydana gelen 2020 depremi, ardından 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerden yaşadıkları konteyner kenti boşaltmaları istendi. Gelir kaynakları olmadığını belirten depremzedeler ev kiralama imkanları olmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Depremzede vatandaş Hakkı İncel, şunları söyledi:

"Ben 3 bin 500 lira yaşlılık maaşı alıyorum. Bize diyorlar ki, 'siz önceden de kiracıydınız nasıl yapıyorduysanız yine öyle yapın'. Ben aldığım 3 bin 500 liranın 3'te biri ile önceden ev kiralayabiliyordum. Şimdi aldığım paranın tamamıyla bile bir ev kirasının yarısını dahi ödeyemiyorum. 700 liralık evler 12 bin liraya çıktı. Ayrıca evi taşımak için 50 binden aşağı nakliye parası istenmiyor. Ben bu bu 3 bin 500 lira ile bunu nasıl karşılayabilirim? Sonra bize 'önceden de kiracıydınız' derken önceki halimizi bize bıraktılar mı ki? Önce nasıl idare ediyordum, şimdi nasıl idare edebileyim? Önce aldığım paranın 3'te biriyle ev kiralayabiliyordum. Şimdi aldığım paranın tamamıyla bir ev kirasının yarısını ödeyemiyorum. Nasıl bir kıyaslama yapıyorlar anlayamıyorum. Şu anda 78 yaşındayım. Solunum makinesi ile yaşıyorum."

"3 bin 500 lira maaşla dışarda ev kiralayamam"

Remziye Dağ isimli vatandaş da 3 bin 500 lira yetim maaşıyla geçinmeye çalıştığını, Bu maaşla ev tutamayacağını ifade ederek, "Ben babamdan kalma 3 bin 500 lira ile yaşamaya çalışıyorum. Bu parayla dışarda ev kirası veremem. 3 bin 500 liraya hiçbir yerde ev yok. Bize de bir kalıcı konut versinler. Bir yer göstersinler biz oraya gidelim. Cuma günü son gün. Bizi buradan atacaklarmış. Ben kalıcı konut istiyorum ya da burada kalmak istiyorum" dedi.