Elazığ\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'da ev yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evin içerisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.