Elazığ'da binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Elazığ'da binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Elazığ\'da binlerce kişi Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi

Elazığ'da İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla binlerce kişi tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte tekbir ve sloganlar atıldı, konuşmalar ve dualar yapıldı. Hamas yetkilisi Süheyl El-Hindi, katılımcılara teşekkür ederek Gazze'nin ve direnişin yanında olduklarını ifade etti.

26.05.2024 19:25
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Elazığ'da binlerce vatandaşın katılımı ile Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gazze Gönüllüsü STK Platformları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Tekbir ve sloganların atıldığı program, yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.

Hamas yetkilisi Süheyl El-Hindi, "Değerli kardeşlerim, mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze'de yankılanmıştır. Allah'ın buyurduğu gibi bir Müslüman'ın Allah yolunda eğer ayağı toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze'nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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