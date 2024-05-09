Elazığ\'da Filistin\'e Yardım Kampanyasına Destek

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Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor. Bu çerçevede bir destekte Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geldi. Toplanan yardım, okul Müdürü Bahattin Erdoğan öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Yardımı teslim alan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Özgür Filistin'in Yanındayız sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ