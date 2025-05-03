Elazığ'da Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor

Elazığ'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti ve fotoğraflandı.

03.05.2025 20:09
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Elazığ'da gökkuşağı görenleri mest etti

ELAZIĞ - Elazığ'da yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı, şehirde görsel bir şölen oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış iki gün boyunca belirli aralıklarla Elazığ'da etkili oldu. Yağmurun ardından havanın açmasıyla birlikte gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kent merkezinin farklı noktalarından net bir şekilde görülebilen gökkuşağı, adeta görsel bir şölen sundu. Bu eşsiz manzara vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

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