Elazığ'da 'kadın ve yaşam' konulu fotoğraf yarışması eserleri sergilendi - Son Dakika

Elazığ Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ödüllü fotoğraf yarışmasının sergisi yapıldı.

Elazığ Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel 'kadın ve yaşam' konulu, ödüllü fotoğraf yarışmasında 650 fotoğraftan, dereceye giren 30 fotoğraf sergilendi. Sergiye Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, jüri üyeleri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Vali Toraman, dereceye giren ilk 3 katılımcıya ve 5 jüri üyesine plaket takdim etti.

Türk kadınlarının ailesi, devleti ve toplum için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade ederek, şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlayan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Türk kadını hayatın her alanında hem ailesi için hem toplum için hem ülkesi için devleti için özveriyle çalışan ve örnek teşkil eden şahsiyetler yarışmaya katılan fotoğraflara da baktığımızda da bunları görebiliyoruz. Hakikaten Türk kadını hayatın her alanında büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor, çabalıyor, üretiyor. Ailesine topluma ve topluma destek oluyor. Biz bütün kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tarihimiz boyunca çok önemli kadın şahsiyetler yetişmiş bir millete mensubuz. Dolayısıyla kadınlarımız bu güçle inşallah gelecekte de aynı fonksiyonlarını sürdürecekler. Kadınıyla erkeğiyle omuz omuz ülkemizi daha güzel noktalara ulaştırmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bugün vesilesiyle başta Şehit anneleri, Şehitlerimizin eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın kadınlar gününü tebrik ediyorum" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ise "Ailemizin temeli, toplumuzun öznesi yapı taşı hayatımızın her alanına ışık tutan güç katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bu özel günün anısına Elazığ Valiliğimizin uhdesinde sayın valimizin destekleriyle Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 'kadın ve yaşam' konulu fotoğraf yarışması düzenledik. Bu fotoğraf yarışmasındaki amacımız, kadınlarımızın toplumdaki yerini, önemini, iş gücüne katkılarını, yine sevgisini, merhametini, şefkatini, sabrını fotoğraflamaktı. Bu fotoğraf yarışmasının düzenlenmesinden dolayı başta valimize, jüri üyelerimize, fotoğraflarıyla katkı sunan ülkemizin dört bir yanından fotoğraflarını gören fotoğrafçılarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum prensibini hedef edindiğimiz, prensip edindiğimiz yine her zaman her yerde söylediğimiz gibi kadınlarımızın bundan sonraki yaşamda güçlerini, farkındalıklarını ortaya koymak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek istiyorum. Sergimize katılan herkese şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ