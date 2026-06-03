Elazığ'da Minibüs İşletmecileri Artan Maliyetlerden Dert Yandı

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da minibüs işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle kazanç elde edemediklerini belirterek, "Masrafları kaldıramaz hale geldik. Sadece yakıt değil, bizim sıkıntımız sanayiye gitmek. Çözümü konusunda sektörel bir destek talebinde bulunuyoruz" çağrısında bulundu.

Elazığ'da toplu taşıma minibüs işletmecileri yüksek enflasyon nedeniyle artan girdi maliyetlerinden dert yandı. Hayat pahalılığının yarattığı ekonomik zorluk ve artan maliyetler nedeniyle minibüs ücretlerine önceki gün yapılan 5 liralık zamma tepki gösterildiğini belirten minibüs işletmecileri, bu zammın bile kendilerini kurtarmadığını ifade etti.

İşletmecilerden Halil İbrahim Şener, son yapılan zammın yaraları sarmadığını, belediye otobüsleriyle fiyatta rekabet edemediklerini, personel giderinden sigortaya, araç lastiğinden yolların durumuna kadar birçok sorun yaşadıklarını söyledi.

Zamlara yetişemediklerini dile getiren Şener, "Maliyetler arttı. Her konuda fiyat bakımından biz artık yetişemiyoruz. Minibüs zammı yapıldı deniyor ama bu zam bize yeterli olmuyor. Sadece yakıtla biz bunu döndüremiyoruz. Arabanın lastiğidir, bakımıdır, her türlü gideridir. Sanayiye gidiyorsun, her şey yüzde 100'den fazla artmış. Bakımlar bizi çok yıpratıyor. Yakıta gelen zamdan ziyade bir memur, gıda ile alakalı her şeye zam geliyor ama onu biz de kullanıyoruz. Biz de yiyoruz, içiyoruz. Gıdaya gelen zam da bizi etkiliyor. Biz bu giderlerle bir türlü başa çıkamıyoruz. Bir market durmadan zam yapabiliyor ama biz yapamıyoruz" dedi.

Bir başka işletmeci ise sigorta maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, "Yaşadığımız sıkıntıları sadece akaryakıtla sınırlandırmamak gerekiyor. Benim bundan 5 yıl önce 500 liraya yaptırdığım sigorta şu anda 13 bin lira. Kendi adıma, kendi aracım için ödediğim 500 liralık sigorta 13 bin lira olmuş. 80 liraya çalıştırdığım şoförün yevmiyesi şu anda 1.500 lira. Sadece mazot fiyatı olarak düşünmeyelim. Evet, mazot inip de çıkıyor. Millet de haklı. 'Yakıt çıktı da zam yaptınız, yakıt düşünce indirim yapacak mısınız?' diyorlar ama konu sadece yakıt değil" ifadelerini kullandı.

"İŞLERİ GÜÇLERİ TOPLU TAŞIMADAKİ ARKADAŞLARA CEZA GÖNDERMEK"

İşletmeci Murat Çelik de trafik cezalarının büyük bir sorun haline geldiğini belirtti. Özellikle fahri trafik müfettişlerinin yazdıkları cezaların sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Memleketimize gelen trafik şube müdürü olsun, emniyet müdürümüz olsun bunlar tayinle atanan memurlar. Dört seneyi doldurup giderler. Mühim olan bizim Elazığ'daki milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve yöneticilerimizdir. Mahalle arası sokaklara girdiğimizde yolların kapalı olduğunu görüyoruz. Ara sokaklara girdiğimizde yolcu bize tepki gösterip, 'Sen bizi nereye götürdün?' diyor. Kendi memleketimizin milletvekilleri olsun, yöneticileri olsun cadde içerisinde 3-5 esnafı görmekle olacak iş değil. Kimse bizimle ilgilenmiyor, toplu taşıma ile ilgilenmiyor. Bunun dışında fahri polisler var. Emekli olmuşlar, trafik tarafından gönüllü olarak görevlendirilmiş kişiler. Ben de soruyorum bunlar emekli olup görevli olarak hangi makam arabasına veya hususi arabaya arkadan ceza göndermişler? İşleri güçleri toplu taşımadaki arkadaşlara ceza göndermek. İçinde bulunduğun şartları düzeltmeden bizlere ceza yazıyorsun. Bu kaçıncı ceza oldu? Madem her şey Elazığ içinse, bu Elazığ'a da bir sahip çıkın. Niçin aylardır, yıllardır seslerimizi duymuyorlar? Bugün sayın valimiz olsun, emniyet müdürümüz olsun bunlar isterse doldurup giderler. Bunlar Elazığ'daki sorunları bilmezler. Dernek başkanları, oda başkanları bir araya gelip istişare etmeleri lazım."