Elazığ'da Mobilya Fabrikasında Çalışan Kadın Usta ve Çıraklar Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Elazığ'da Mobilya Fabrikasında Çalışan Kadın Usta ve Çıraklar Dikkat Çekiyor

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan 17 kadın usta ve çırak, çalışma hızları ve azimleriyle dikkat çekiyor. Kadın ustaların başarılarıyla geleneksel olarak erkek egemen sektörlerden biri olan mobilya üretiminde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Fabrikada geçirdikleri zamanın kendilerine özgüven kazandırdığını ve toplumsal katkı sağladıklarını dile getiren kadın ustalar, evde boş oturmak yerine çalışmanın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sağladığını vurguluyor. Fabrikanın yöneticileri ise kadın çalışanların işyerindeki etkin rollerinin sürdürülebilir başarının temel taşlarından biri olduğunu ifade ediyor.

29.07.2024 10:36
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Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan 17 kadın usta ve çırak, çalışma hızları ve azimleriyle dikkat çekiyor. Çalıştığı alandaki işini severek yaptığını dil getiren ustalardan Fatma Karadağ, "Burada çalıştığım için daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçimimi sağlıyorum. O yüzden bütün kadınlara, 'Evde boş oturmasınlar, mahalle dedikodusu yapmasınlar' tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Geleneksel olarak erkek egemen sektörlerden biri olan mobilya üretiminde, kadın ustaların başarıları göz dolduruyor. Elazığ OSB'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan kadın usta ve çıraklar, hem çalışma hızlarıyla hem de azimleriyle çevrelerindekileri şaşırtıyor. İşlerini severek yaptıklarını ve bu sayede daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebildiklerini belirten ustalardan Fatma Karadağ, fabrikada geçirdikleri zamanın kendilerine özgüven kazandırdığını ve toplumsal katkı sağladıklarını dile getirerek kadınlara "evde boş oturmasınlar, mahalle dedikodusu yapmasınlar" tavsiyesinde bulundu. Kadın çalışanların katkılarını takdirle karşıladıklarını dil getiren fabrikanın yöneticileri ise onların işyerindeki etkin rollerinin sürdürülebilir başarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

"Kadınlara, evde boş oturmasınlar tavsiyesinde bulunuyorum"

Ev hanımı Fatma Karadağ, "Evde oturacağıma bir işe girmek istiyordum. O yüzden kendimi bu işe verdim. İşim de çok güzel ve çok memnunum. Bu işte 1 yıldır çalışıyorum. Bu iş maddi ve manevi olarak bana çok iyi geldi. Çalışmaya da devam edeceğim. Bütün kadınlara da evde boş oturmaktansa çalışmalarını tavsiye ediyorum. Eşlerine ve çocuklarına destek olabilirler. Burada çalıştığım için daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçimimi sağlıyorum. O yüzden bütün kadınlara, 'evde boş oturmasınlar, mahalle dedikodusu yapmasınlar' tavsiyesinde bulunuyorum. Mobilya sektöründe çalışıyorum. Zımpara, makine paket gibi birçok iş yapıyoruz. Ortamımız çok güzeli patronumuz çok iyi. Bazen fabrikada çalışmanın çok zor olduğunu söylüyorlar ancak hiç de öyle değil herkes çalışıyor" dedi.

"Kadın çalışanlar işlerine daha sadık oluyor"

Mobilya fabrikasının sahibi Selçuk Tüfenkçi, "1994 yılından bu yana mobilya sektöründeyim, 2006'dan bu yana kendi şirketimi kurarak istihdam sağlamaktayız. Çalışanlarımızın çoğu kadın. Kadınların evde oturmalarındansa gelip çalışmalarını istiyoruz, tavsiye ediyoruz. Hem kendilerine bir gelir kaynağı olacağı hem de bu işi herkesin yapabileceği bir iş olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Şu anda 17 kadın çalışanımız var. Aşağı fabrikada da var. Burada makinalarda, zımparada, PVC yapıştırmada CNC kullanımlarda ve balon pres gibi bütün makinalara hakim olan kadınlar var. Kadınlardan memnunuz. Kadınların biraz daha cesaretli olmalarını istiyoruz. Erkek çalışanlarımız da var ancak kadın çalışanlar işlerine biraz daha sadık oluyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, OSB, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Mobilya Fabrikasında Çalışan Kadın Usta ve Çıraklar Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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