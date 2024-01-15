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Elazığ'da Mobilya Fabrikasında Çalışan Kadın Ustaların Başarısı - Son Dakika
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Elazığ'da Mobilya Fabrikasında Çalışan Kadın Ustaların Başarısı

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan kadın ustalar, çalışma hızları ve azimleriyle dikkat çekiyor. Geleneksel olarak erkek egemen sektörlerden biri olan mobilya üretiminde, kadın ustaların başarıları göz dolduruyor. Kadınlar, işlerini severek ve azimle yaparak sektörde fark yaratıyor. Fabrika sahibi ise kadınların desteklerinin önemli olduğunu belirterek, her birine teşekkür ediyor.

Elazığ\'da Mobilya Fabrikasında Çalışan Kadın Ustaların Başarısı
15.01.2024 - 10:32,
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Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesinde mobilya fabrikasında çalışan kadın ustaların çalışma hızı ve azmi görenleri şaşırtıyor. Çalışmaları ile erkeklere taş çıkaran kadınlar, "Artık işçinin erkeği kadını yok" diyor.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan kadın ustalar, hem çalışma hızlarıyla hem de azimleriyle çevrelerindekileri şaşırtıyor. Geleneksel olarak erkek egemen sektörlerden biri olarak kabul edilen mobilya üretiminde, kadın ustaların başarıları dikkat çekiyor. Fabrikada görev alan Elazığlı kadın ustalar, hem el becerileriyle hem de çalışma disiplinleriyle öne çıkarak sektörde fark oluşturuyor.

Kadının istedikten sonra her işi yapabileceğine inandığını dile getiren Gülser Tabi, "Bu işte çalışmam mayıs ayında bir seneyi dolduracak. Neden olmasın dedim ve gördüğünüz gibi kadınlar yapabiliyor. Azim ve anlayış gerekiyor. Ustalarımız çok iyi ve çok şükür alıştık ve yapıyoruz. İnsan kendine güvendikten sonra her işi yapabilir. Kadının ayakları üstünde durması çok önemli. Başarmak için azim gerekiyor" dedi.

"Biz buradaki birçok işi yapabiliyoruz"

Usta Şengül Teker de "İki aya yakındır buradayım. İşimden memnunum. Zevkli ve çalışmak lazım. İlk başta biraz zorlanıyorsun ama alışınca zorlanmıyorsun. Üniversite mezunuyum, atanmak zor. Aileye de katkıda bulunmak zorundayız. Artık işçinin erkeği ve kadını yok ki. Ben işimi seviyorum en azından kafamız dağılıyor. Kadınlar çalışsınlar. İşçi kadın veya erkek ayrımı yok. Biz buradaki birçok işi yapabiliyoruz" diye konuştu.

"Kadınların buradaki destekleri bizim için önemli"

Mobilya fabrikası sahibi Seyfullah Eren ise "Elazığ dışında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Kastamonu ve kapının üretildiği bölgelere bile kapı gönderebiliyoruz. Elazığ mobilyacılık sektöründe çok iyi bir durumda. Çalışan erkek ve kadın bizim gözümüzde eşittir. Kadınların kendilerine göre yetenekleri var. O yüzden kadınların buradaki destekleri bizim için önemli. Düzenimizin kurulmasında da çok destek sağlıyorlar. Kadınlar her zaman güçlüler. Bize destek veren kadın ve erkek personelimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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