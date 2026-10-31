Elazığ\'da öğretmen, atıl araziyi 5 dönümlük tıbbi bitki bahçesine dönüştürdü

Elazığ'da görev yapan 27 yıllık sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, memleketi Düğüntepe köyünde atıl durumdaki dağlık araziyi kiralayarak tıbbi aromatik bitki üretiyor.

Elazığ merkezde sınıf öğretmenliği görevini sürdüren 27 yıllık eğitimci Hakan Özdemir, memleketi olan Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe köyünde yıllardır atıl vaziyette duran dağlık araziyi devletten kiralayarak örnek bir tarımsal üretim alanına dönüştürdü. Sürece hobi amaçlı başladığını ancak zamanla üretim alanını büyüttüğünü belirten Özdemir, bahçesinde adaçayı, melisa çayı, biberiye ve lavanta yetiştiriyor. Dördüncü yılına giren bahçeden bu yıl yüksek verim almaya başladığını ifade eden Özdemir, bölgede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin az olması ve makineleşmenin bulunmaması nedeniyle hasat tarihlerini hava şartlarına göre planladığını aktardı.

Süreç hakkında bilgi veren Özdemir, "27 yıllık sınıf öğretmeniyim. Daha önce il dışında görev yapıyordum. Memleketime tayinim çıktıktan sonra yüzyıllardır atıl halde boş bulunan, tabiri caizse dağ dediğimiz bu alanı devletten kiralama usulüyle aldım. Şu anda bu bahçedeki faaliyetlerimin dördüncü yılı. Dördüncü yılında çok iyi bakım yaptığımız için yetiştirmiş olduğumuz tıbbi aromatik bitkilerden verimler almaya başladık. Şu anda bahçemde adaçayı, melisa çayı, biberiye ve lavanta mevcuttur" dedi.

İlk etapta hobi amaçlı başladığını ifade eden Özdemir, " Kokusu, doğal görünüşü, insanlara verdiği ferahlıktan dolayı. Daha sonra bunu beş dönüme kadar çıkardım. Şu anda da beş dönüm alanda tıbbi aromatik bitki üretimi ve hasadı yapmaktayım. Bulunduğumuz mevsimden dolayı şu anda son hasadımız olacak yağmurlar durduktan sonra. Elazığ ilinde tıbbi aromatik yetiştiriciliği çok az veya yok denecek kadar az olduğu için makineleşme olayı olmadığı için biz de mecburen hasadımızı hava durumuna göre ayarlamak zorunda kalıyoruz. Hasadını yaptıktan sonra ürünlerimizi Elazığ dışında çay fabrikalarına ve büyük baharatçılara pazarlıyoruz" şeklinde konuştu.