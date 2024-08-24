Elazığ'da Öğretmenlerden Bisiklet Turu: Nemrut ve Göbeklitepe - Son Dakika
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Elazığ'da Öğretmenlerden Bisiklet Turu: Nemrut ve Göbeklitepe

Elazığ\'da Öğretmenlerden Bisiklet Turu: Nemrut ve Göbeklitepe

Elazığ'da iki öğretmen, 5 gün boyunca 450 kilometre pedal çevirerek Adıyaman Nemrut Dağı ve Şanlıurfa Göbeklitepe'yi gezdi. Tur sırasında tarihi ve doğal güzellikleri kayıt altına alan öğretmenler, bu rotayı ilk kez tamamlayan sporcular olduklarını belirtti.

24.08.2024 10:32  Güncelleme: 10:38
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Elazığ'da daha önceleri Fırat Nehri Havzasında bisiklet turu düzenleyen öğretmen Emrah Turhan ve Semih Erköseler bu sefer 5 günde 450 kilometre pedal çevirerek önce Adıyaman Nemrut Dağını oradan da Şanlıurfa Göbeklitepe'yi gezdi.

Elazığ'da iki öğretmen bisikletleri ile Malatya istikametinden Adıyaman'daki Nemrut Dağına zorlu tırmanışı gerçekleştirdi. Kommagene Krallığına ait eserleri gören ve gün doğumunda orada olan coğrafya öğretmeni Emrah Turhan, aynı zamanda buranın tarihi, kültürel, coğrafi ve doğa güzellikleri kayıt altına aldı. Pedal çeviren iki öğretmen Nemrut üzerinden Kahta'ya devam eden tur programları çerçevesinde Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsünü ziyaret etti. Bu rotaya gelmeden önce yalnızca fiziki olarak değil bölge hakkında pek çok okuma yaptıklarını belirten öğretmen Semih Erköseler, gezilen görülen yerleri daha anlamlı hale getirdiğini kaydetti.

Daha sonra iki öğretmen bisikletleri ile mevsim sıcaklarının yüksek olduğu bugünlerde kültürel ve sportif turları programları dahilinde Bozova Belediyesi sınırları içerisindeki mesire alanından geçerek Şanlıurfa'daki Göbelitepe'ye ulaştı. Öğretmenlerin turu ise merkezdeki Balıklıgöl ve Şanlıurfa Müzesi noktaları ile tamamlandı.

5 gün 450 kilometre yol kat eden ve 9 bin metre rakımla turlarını bitiren bisiklet sporcuları öğretmenler, böyle bir rota ve turu yapan ilk sporcular oldukları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Öğretmenlerden Bisiklet Turu: Nemrut ve Göbeklitepe - Son Dakika

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