Elazığ'da pancar üreticileri 3 bin 720 liralık alım fiyatının artırılmasını istedi - Son Dakika
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Elazığ'da pancar üreticileri 3 bin 720 liralık alım fiyatının artırılmasını istedi

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Elazığ\'da pancar üreticileri 3 bin 720 liralık alım fiyatının artırılmasını istedi
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Elazığ'da pancar üreticileri, ton başına 3 bin 720 lira olarak açıklanan alım fiyatının maliyetleri karşılamadığını belirterek Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na çağrıda bulundu. Üreticiler artan maliyetler nedeniyle fiyatın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da şeker pancarı üreticileri, açıklanan alım fiyatlarının artan üretim maliyetlerini karşılamadığını belirterek Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na çağrıda bulundu. Üreticiler, ton başına 3 bin 720 lira olarak açıklanan fiyatın yeniden değerlendirilmesini isteyerek, "Çiftçi artık üretmekten vazgeçiyor. Geçen yıl dekar başına bin 750 liraya pancar söktürürken bu yıl 3 bin 500 liraya söktürüyoruz. Mazot, gübre, işçilik ve nakliye maliyetleri arttı. Bir torba gübre 2 bin 500 lira, bir depo mazot 15 bin lira. Bir ton pancar 3 bin 720 lira. Bu şartlarda üretimi sürdürmekte zorlanıyoruz. Çiftçiye sahip çıkın" dedi.

Elazığ'da şeker pancarı üreticileri, alım fiyatlarının yetersiz olduğunu belirterek pancar alım noktasında bir araya geldi. Üreticiler, mazot, gübre, işçilik, söküm ve nakliye maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek mevcut fiyatlarla üretimi sürdürmekte zorlandıklarını ifade etti. S.S. Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve üretici Yunus Kaya, üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Burada toplanma amacımız hakkımızı almak, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Tarım ve Orman Bakanı'na sesimizi duyurmak. Çiftçimiz mağdur, çiftçimiz perişan. Emeğinin karşılığını alamıyor. Şu anda bir torba gübre 2 bin 500 lira. Bir ton pancar 3 bin 720 lira. Bu rakam çok düşük. Sesimizi duyurmak ve fiyatın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz"  dedi.

Üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirten Kaya, geçen yıl dekar başına bin 750 liraya yapılan pancar sökümünün bu yıl 3 bin 500 liraya yükseldiğini ifade etti. Elektrik, mazot ve gübre fiyatlarının arttığını kaydeden Kaya, pancar alım fiyatındaki artışın maliyetlerin gerisinde kaldığını savunarak, "Çiftçimizin emeği çok. Çiftçi artık üretmekten vazgeçiyor. Buna sahip çıksınlar, çiftçiye sahip çıkın. Her şey yüzde 100 zam aldı ama maalesef pancar yüzde 20 zam aldı. Bunu yeniden değerlendirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Tarımın ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Kaya, pancar üretiminin yalnızca şekerle sınırlı olmadığını, hayvancılık ve yem sanayisini de doğrudan etkilediğini belirten Kaya, "Bu ülkeyi ayakta tutan tarımdır. Şekeri dışarıdan mı ithal etmek istiyorsunuz? Yem fabrikaları neyle çalışıyor? Türkiye'nin temeli hayvancılıktır. Her şey pancara bağlıdır. Yardımcı olun, derdimizi iletiyoruz. Çiftçimize destek verin. Çiftçiye sahip çıkın, köyler boşaldı insanlar hep göç etti" şeklinde konuştu

Muratçı köyünde çiftçilik yaptığını ve yaklaşık bin 500 dekarlık alanda pancar ürettiğini belirten bir üretici ise maliyetlerdeki artışa dikkati çekti. Geçen yılla bu yıl arasındaki maliyet artışlarını sıralayan bir üretici, "Mazotta yüzde 90-95, gübrede yüzde 40-45, tohumda yüzde 40-45, işçilikte yüzde 50'den fazla maliyet artışı var. Ortalama yüzde 61 maliyet artışı hesaplıyoruz. Bu şartlarda çok perişanız, durum sıkıntıl." dedi.

Pancar alım fiyatının 3 bin 100 liradan 3 bin 720 liraya çıkarıldığını belirten üretici, çiftçinin beklentisinin ton başına en az 4 bin 500 lira olduğunu söyledi. Açıklanan fiyatın beklentilerin altında kaldığını kaydeden üretici, fiyatların yeniden artırılmasını istedi. Şeker fabrikalarının yalnızca şeker üretimiyle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan üretici, pancar üretiminin nakliye, işçilik, hayvancılık, yem ve etil alkol üretimi gibi birçok alanı etkilediğini ifade etti.

"PANCAR EKECEK ÜRETİCİ BULAMAYACAKSINIZ"

Üretici, "Şeker fabrikası büyük bir lokomotif. İşçisinden nakliyesine, çiftçisinden mazotuna kadar çok büyük bir ekonomik hareketlilik var. Elazığ Şeker Fabrikası'nın Elazığ ekonomisine katkısı büyük. Bu kadar önemli bir üretim alanında çiftçi emeğinin karşılığını alamazsa bir sonraki yıl pancar ekecek üretici bulamayacaksınız. Yaklaşık 15 gündür uyarıyoruz, yağmurların yağacağını söyledik. Pancar ürününün alınmasını istedik ancak alımların zamanında yapılmadığını düşünüyoruz. Şimdi çiftçi mağdur. Ankara'da masada oturarak maliyet hesaplanmaz. Gelsinler, çiftçiye sorsunlar. Mazot, gübre, işçilik ve nakliye maliyetlerini yerinde görsünler" ifadesini kullandı.

Yünlüce köyünde pancar üretimi yapan bir çiftçi, düşük pancar alım fiyatları ile artan mazot, söküm ve nakliye maliyetlerinin üreticileri zor durumda bıraktığını belirtti. Yaklaşık bin ton pancar ürettiğini ifade eden çiftçi, mazot alacak parası olmadığı için ürününü şeker fabrikasına taşımakta güçlük çektiğini söyledi. Dekar başına 2 bin lira çapa ücreti ödediklerini, bir depo mazotun 15 bin liraya, kepçe hizmetinin 3 bin 500 liraya ve Kovancılar'dan köye nakliye ücretinin 18 bin liraya ulaştığını dile getirdi. Üretici, artan giderler karşısında pancar üretiminin sürdürülemez hale geldiğini vurgulayarak çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesini, pancar alım fiyatlarının yeniden değerlendirilmesini ve yetkililerden destek sağlanmasını talep etti. Daha önce de Cumhurbaşkanı'ndan yardım istediğini belirten çiftçi, mevcut koşullarda ürününü fabrikaya ulaştırmakta dahi zorlandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Elazığ'da pancar üreticileri 3 bin 720 liralık alım fiyatının artırılmasını istedi - Son Dakika
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