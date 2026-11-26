Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, "Jin, Jiyan, Azadi" sloganına tepki gösteren bir kişi, pankart taşıyan kadının üzerine yürüdü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan kişi hakkında kadın örgütlerinin temsilcileri şikayetçi oldu.

Elazığ'da kadın örgütleri ve vatandaşlar, 25 Kasım dolayısıyla Öğretmenevi önünde bir araya gelerek yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sırasında bir kişi, "Jin, Jiyan, Azadi" sloganının yazılı olduğu pankartı taşıyan kadına yönelerek pankartı almaya çalıştı. Kadınların tepki göstermesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

Kadınlar adına açıklama yapan Irmak Öztan, kadına yönelik şiddet ve eşitsizlikle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Etkinlikte, Medikal Hospital çalışanlarının ücret ve tazminat talepleri de gündeme getirildi.

Basın açıklamasının ardından şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınların isimleri okunarak anıldı, çiçekler bırakıldı ve meşaleler yakıldı.