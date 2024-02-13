Elazığ\'da Sevgililer Günü\'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor

Deprem bölgesi Elazığ'da bir yıl aradan sonra Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.
Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk başladı. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını sürdüren çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da iş yerlerine servis yoluyla çiçekleri teslim ederken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek fiyatlarında da artış yaşandı. Geçen yıl 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden dolayı satış yapamayan çiçekçiler, 1 yıl aradan sonra yeniden satışlara başladı. Geçen yıla oranla 30 liraya satılan gül, bu yıl 90 lira oldu.
14 Şubat'tan dolayı yoğunluk yaşadıklarını belirten çiçekçi Kaan Yıldırım, "Bütün stoklarımızı müşterilerimiz için hazırladık. Bu sene talep çok. Geçen 14 Şubat'ta bilindiği üzere deprem olmuş ve iş yerlerimiz kapalıydı ama bu sene talep çok. Tüm ekip ile birlikte hazırlıklarımıza davam ediyoruz. Hem ithal hem de yerli çalışıyoruz. Yerli ürünlerde fiyatlar çok yükseldi. Toptancılarda iş bitiyor. Fiyatlarımız yine çok pahalı değil, uygun. Her bütçeye uygun buketlerimiz, çiçeklerimiz var. Vatandaşlar, artık alışılmışın dışına çıkmış. Renkli gül satışlarımız bu aralar artmış. Çiçek adına dair hemen hemen her ürün gidiyor. Geçen sene gül fiyatı kalitesine göre 30 ile 40 lira arasında değişiyordu, bu sene ise fiyatlar 150 liraya kadar çıktı. Biz ürünlerimizi 80 ile 90 lira bandında satıyoruz" dedi. - ELAZIĞ
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