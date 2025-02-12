Elazığ\'da Sevgililer Günü\'nde Iris Fotoğrafı Trendi

Yerel

Elazığ'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kolye ve çiçek gibi hediyeler yerine 'iris' fotoğrafına yönelen vatandaşlar, sevdiklerinin gözlerini ömür boyu yanlarında hissediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da hazırlıklar devam ediyor. Çiftler, klasikleşen hediyeler yerine 'iris' fotoğrafına yöneldi. 6 ay önce Reha Yılmaz tarafından Elazığ'da başlatılan 'iris' fotoğrafına vatandaşların ilgisi devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek ve takı almak istemeyen çiftler, birbirlerinin gözlerini tablo ve kolyeye dönüştürüyor.

Sevgililer Günü dolayısıyla 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten fotoğraf sanatçısı Reha Yılmaz, şiirlere, türkülere ve şarkılara konu olan gözleri burada somut bir ürüne çevirdiklerini, vatandaşların da buna büyük talep gösterdiğini söyledi.

"Çekimlerin göz sağlığına herhangi bir zararı yok"

Uzun yıllar hobi fotoğrafçılığı yaptığını belirten Reha Yılmaz, "Asırlardır şiirlere, şarkılara ve türkülere konu olmuş gözleri biz burada somut bir ürüne dönüştürüyoruz. İnsanlar da bu manevi hediyeyi birbirlerine hediye etmek istiyorlar. 14 Şubat'tan dolayı bir yoğunluğumuz var. Aşk biliyorsunuz ki gözlerde başlar. O yüzden vatandaşlar da böyle bir hediye vermeyi tercih ediyorlar. Biz de burada oluşan yoğunlukta vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Genç nüfus dediğimiz 18-25 yaş aralığı genelde takı ürünlerini tercih ediyor. O yaş kategorisinin üstündekiler ise dekorasyonda kullanmak için tablo ürünleri tercih ediyorlar. Biz burada çektiğimiz gözleri kupa bardakları ve baskısını alabilecekleri ürünlere de çeviriyoruz. Vatandaşlar bunları da tercih ediyor. 3 yaşından küçük çocuklar için çekim gerçekleştirmiyoruz. Bu çekimlerin göz sağlığına herhangi bir zararı yok fakat ışık kullanıyoruz. 3 yaşındaki çocukların iris gelişimi henüz tamamlanmadığı için 3 yaş ve üstüne çekim yapıyoruz. Ayrıca son bir yıl içerisinde göz operasyonu gerçekleştiren vatandaşlara da ışık hassasiyeti oluşturduğu için tavsiye etmiyoruz. Sektör dünyada yeni, Türkiye'de ise çok daha yeni. Bu da yeni bir hediye arayışı, sıradanlıktan kurtulmak isteyenlerin tercihi oluyor. Takı ürünlerine bu aralar çok fazla talep var. Fiyatlarımız, 599 liradan başlıyor, 8 bin liraya kadar yükseliyor. Özel günlerde normal günlerin üç katı bir yoğunluğumuz oluyor. Bütün ürünleri burada kendimiz üretiyoruz. Buraya gelerek iris fotoğrafını çeken vatandaşlarımıza bir gün içerisinde talep ettikleri ürünleri teslim ediyoruz. 14 Şubat'tan dolayı da mesai kavramı olmadan çalışıyoruz. Burada çektiğimiz gözlerin diğer gözlerden farklı olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar da kendi gözlerinin ilk defa ne kadar farklı olduğunu görüyor" dedi.

"Burası maneviyatı yüksek olan insanların tercih ettiği bir yer"

İris fotoğrafı çektiren Rabia Yılmaz, "Herkesin sevgili kavramı farklı, benim ailem ise ailemdir. Herkes sevgilisi için uğraşırken ben de ailem için uğraşmak istedim. Gözlerim dünyaya kapanırken gözlerimin kapanmasını istemediğim için burayı tercih ettim. Daha önce hiç görmemiştim. İşletmenin önünden geçerken dikkatimi çekti ve içeri girdiğimde çok güzel gözler gördüm. Kendi göz detaylarımı da gördüğümde bunun insanlara çok güzel anı biriktireceğini ve çok güzel bir hediye olacağını düşünerek tercih ettim. Yoğunluk fazla. Maneviyatı yüksek olan insanların tercih etmiş olduğu bir yer aslında. Maddiyata çok önem vermeyen insanların kapısını çaldığı bir yer burası. Herkesin maddiyattan çıkarak maneviyata önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de burada gözlerimi çektim ve aileme hediye edeceğim" diye konuştu. - ELAZIĞ