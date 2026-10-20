Elazığ'da temizlik görevlisi Hacı Özdemir, 600 bin liralık çantayı sahibine verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da temizlik görevlisi Hacı Özdemir, 600 bin liralık çantayı sahibine verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da temizlik görevlisi Hacı Özdemir, 600 bin liralık çantayı sahibine verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesi'nde 10 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, cumartesi günü Çaydaçıra Mahallesi'nde bulduğu yaklaşık 600 bin lira değerindeki döviz, altın ve Türk lirası dolu çantayı polise teslim etti. Çanta sahibi karakolda Özdemir'e teşekkür etti.

Elazığ'da Belediyesi bünyesinde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, içerisinde yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası bulunan çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı. Örnek bir davranış gösteren Özdemir, "Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Elazığ Belediyesi bünyesinde 10 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, cumartesi günü Çaydaçıra Mahallesi'nde görevini yerine getirirken, yolun ortasında çanta buldu. Merak ederek çantayı açan Özdemir, içerisinde euro, dolar, altın ve Türk lirası olduğunu gördü. Özdemir, yaklaşık 600 bin lira para olan çantayı alarak amirlerini arayıp bilgi verdikten sonra karakolun yolunu tuttu. Özdemir daha sonra içi döviz dolu çantayı polis ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından çantanın sahibi bulunarak karakola davet edildi. Büyük bir mutluluk yaşayan şahıs, temizlik görevlisine teşekkür etti. Hacı Özdemir, sergilediği dürüstlük ve duyarlılıkla örnek bir davranışa imza atarken, hareketiyle takdir topladı.

"Biz insanlık görevimizi yaptık"

10 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Hacı Özdemir, "Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında yerde bir çanta gözüme çarptı. Gidip alarak içine baktım ve nakit para olduğunu gördüm. Amirlerimizi aradım, onlar da karakola gitmemizi söylediler. Çantayı alarak karakola götürüp emniyet güçlerine teslim ettik. Onlar da içindekileri saydıktan sonra sahibine ulaştılar. Sahibi de geldi çantayı teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

"Çantayı bulduğumuzda aklımıza kesinlikle bir şey gelmedi"

Özdemir, "Çantanın içerisinde euro, altın, dolar ve Türk lirası vardı. Çantanın içerisinde yaklaşık 500-600 bin liraya yakın para vardı. Çantayı bulduğumuzda aklımıza kesinlikle bir şey gelmedi. Biz üstümüze düşeni yaptık. Olması gereken budur. O paradan kimseye hayır gelmez. Belki bir garibanın parasıdır. O para bize haram gelirdi ondan dolayı alıp götüremezdik. Çantanın sahibi karakola gelerek bizlere teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Elazığ Belediyesiİnsan HaklarıCumartesiGüncelElazığDövizYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:22:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ'da temizlik görevlisi Hacı Özdemir, 600 bin liralık çantayı sahibine verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei