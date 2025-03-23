Elazığ'da 'Teşkilat Vefa İftarı' Büyükkatılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Elazığ'da 'Teşkilat Vefa İftarı' Büyükkatılımla Gerçekleşti

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Vefa İftar' programına büyük bir katılım sağlandı. Programda AK Parti'nin önemli isimleri yer aldı ve duaların ardından iftar yapıldı.

23.03.2025 21:20
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Elazığ'da 'Teşkilat Vefa İftarı'na büyük ilgi

ELAZIĞ - AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Vefa İftar" programı, büyük katılım ile gerçekleşti.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından "Teşkilat Vefa İftar" programı düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen programa, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, il ve ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları olmak üzere tüm AK Parti teşkilatı katıldı. Başkan Yıldırım, tüm misafirleri tek tek kapıda karşıladı. Duaların okunduğu programda, ezanın okunması ile iftar yapıldı.

Teşkilat Vefa yemeğini her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini dile getiren Başkan Şerafettin Yıldırım, "Tüm kardeşlerimin Ramazan'ı hayırlı olsun. Mübarek ayın rahmet ve bereketinden hep birlikte istifade etmeyi Rabbim bize nasip etsin. Rabbim nasip ederse bayramı da birlikte yaparız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 'Teşkilat Vefa İftarı' Büyükkatılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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