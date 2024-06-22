Elazığ'da Türkiye-Portekiz maçı için dev ekran kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Türkiye-Portekiz maçı için dev ekran kuruldu

Elazığ Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaştığı Avrupa Şampiyonası maçı için dev ekran kuruldu. Elazığ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda son hazırlıklar tamamlandı.

22.06.2024 21:04
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- Elazığ'da Türkiye- Portekiz maçı için dev ekran kuruldu

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaştığı Avrupa Şampiyonası maçı için dev ekran kuruldu.

A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı EURO 2024 F Grubu 2. maçı Elazığ'da kurulan dev ekranla izleniyor. Elazığ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda son hazırlıklar tamamlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Haydi Gakgoşlar bizim çocuklar için buluşuyoruz. Milli takımımız EURO 24'te ikinci maçına çıkıyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen hemşehrilerimiz için Cumhuriyet Meydanımıza led ekran kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 19.00'da başlayan Türkiye-Portekiz maçına Elazığlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

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