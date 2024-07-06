Elazığ'da Vücut Geliştirme ve Fitness Sporu Yükselişte - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Vücut Geliştirme ve Fitness Sporu Yükselişte

Elazığ'da vücut geliştirme ve fitness sporunun gelişmesi, değişmesi bağlamında il ve uluslararası alanda söz sahibi olabilmek için sporculara destek vermek amaçlı yaklaşık iki yıldır il temsilciliği yaptığını belirten Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Elazığ İl Temsilcisi Evren Kılıç, ilimizde sportif başarıların arttığını ve ulusal-uluslararası alanda söz sahibi olmaya başlandığını söyledi. Ayrıca, Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlıkların sürdüğünü ve Elazığ'ın ilk kez bir kadın sporcunun podyuma çıkacağını belirtti.

06.07.2024 11:30
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Elazığ'da vücut geliştirme ve fitness sporunun gelişmesi, değişmesi bağlamında il ve uluslararası alanda söz sahibi olabilmek için sporculara destek vermek amaçlı yaklaşık iki yıldır il temsilciliği yaptığını belirten Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Elazığ İl Temsilcisi Evren Kılıç, "Bu dönem zarfında ilimiz, sportif başarılar anlamında çok ciddi yükselişe geçti. Burada sporcularımızın özellikle vücut geliştirme sporu yapan sporcularımızın çok büyük katkısı var. Ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Evren Kılıç, profesyonellik anlamda son dönemlerde özellikle vücut geliştirme ve fitness sporunun Elazığ'da yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, bu anlamda dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Türkiye şampiyonlukları gibi dereceler elde ettiklerini kaydetti. Ağustos ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlıkların son sürat devam ettiğini ifade eden Kılıç, cumhuriyet tarihinde Elazığ'da ilk kez bir kadın sporcunun podyuma çıkacağını ve madalya beklediklerini dile getirdi. İki yıldır il temsilciği yaptığını aktaran Kılıç, "Elazığ'da bu sporun gelişmesi, değişmesi il ve uluslararası alanda söz sahibi olabilmek için sporcularımıza destek vermek amaçlı yaklaşık iki yıldır il temsilciliği yapıyorum. Bu dönem zarfında ilimiz, sportif başarılar anlamında çok ciddi yükselişe geçti. Burada sporcularımızın özellikle vücut geliştirme sporu yapan sporcularımızın çok büyük katkısı var. Ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladık. Çok yakın zamanda Hakan Erikçi'yi ve Atakan Kılıç 21 yaş kategorisinde Türkiye derecesi aldılar ve milli takım seçmelerine katıldılar. Uğur hocamız çok yakın zamanda federasyonumuzun desteklemiş olduğu organizasyonda dünya şampiyonu oldu. İlimizi cumhuriyet tarihinde ilk kez temsil edecek olan Tuba Yıldırım da şampiyonaya katılacak. Müsabakalar ağustos ayında İstanbul ilinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Uluslararası müsabakada vücut geliştirme branşında dünya şampiyonluğu bulunan vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Uğur Yıldırım, "Bir tane de dünya ikinciliğim var. Şu anda 28 Ağustosta Türkiye'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Süreç şu an iyi gidiyor, hazırlıklarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet tarihinde kadın olarak Elazığ'ı ilk kez temsil edecek olan vücut geliştirme sporcusu Tuba Yıldırım ise "Bu spora eşimle tanıştıktan sonra başladım. Ortalama 4 yıldır profesyonel olarak devam ediyorum. Bunu da artık bir yarışma ile taçlandırmak istedim. O yüzden Türkiye yarışmasında 28 Ağustosta eşim ile birlikte yarışmaya katılacağız. Güzel bir derece ile gelmek istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Vücut Geliştirme ve Fitness Sporu Yükselişte - Son Dakika

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