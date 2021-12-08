Elazığ'da yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika

- Elazığ'da yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Vali Tevfik Gür Ortaokulunda yapımı tamamlanan kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Elazığ'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında merkez Sürsürü Mahallesinde bulunan Vali Tevfik Gür Ortaokulu'nda yapılan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, okul müdürü Selçuk Ardahan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde üretilen mobilyalar ile donatılan kütüphanenin raflarını ise bağışlanan kitaplar doldurdu.

Asıl amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanımın himayelerinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında bugün Vali Tevfik Gür Ortaokulunun kütüphanesinin açılışında bulunuyoruz. Bunun önemli özeliklerinden birisi okullarımız ve kütüphanelerimiz bizim Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin ürettiği hem raflar hem de masalar sayesinde donatılıyor. Bir diğer güzel yanlarından biri ise kütüphanemizi oluşturan kitaplar okul idaremiz tarafından gerçekleştirilen 'Kitap Kumbarası' şeklinde velilerimiz ve öğrencilerimizin katkısıyla kitaplarla donatıldı. Daha sonra kütüphanemizde bilgisayar ve diğer akıl oyunları bulunuyor. Öğrencimiz kütüphanenin ilk üyesi olarak bizi yazdı. Buda beni sevindirdi. Buradaki amacımız çocuklarımızın kitaba erişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve bunu bir davranış biçimine dönüştürmek. 2017 yılında başladığımız 'Elazığ Her Yerde okuyor' projemiz kapsamında da çalışmalarımız davam ediyor. 'Okumak Özgürlüğe Koşmaktır' sloganı ile başladığımız bu yolda 5'inci yılını doldurarak devam ediyoruz. 83 kütüphanemiz eksikti, bunların tamamlanması için tüm çaba ve gayreti sarf ediyoruz" dedi.