Elazığ'da Yumruklu Tekmeli Kavga Kamerada

Elazığ'da iki grup arasındaki yumruklu tekmeli kavga kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan kişiler, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.