Elazığ\'daki Bungalovların İşi Dolandırıcılardan Etkilendi

Elazığ'da, Hazar Gölü kenarında bulunan bungalov otelde işler dolandırıcılar yüzünden yüzde 50 azaldı.

Son yıllarda en çok tercih edilen ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleri arasında yer alan bungalovlar Elazığ'da da rağbet görürken, bir işletmenin başı dolandırıcılar yüzünden dertte. Elazığ'da tek olan Hazar Bungalov Butik Otel'in sosyal medya üzerinden benzer ismini ve konumunu kullanan dolandırıcılar, otelin işlerinin yüzde 50 azalmasına neden oldu. Başta Diyarbakır, Batman ve Mardin olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden otel için rezervasyon yapmak isterken dolandırıcıların ağına düşüyor. Ardından tatil umuduyla otele gelen vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlıyor. Bu durumdan dolayı işlerinin yüzde 50 düştüğünü dile getiren işletme sahibi, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istedi.

"Dolandırıcılık olaylarının yaşanmasıyla birlikte işlerimiz yarı yarıya düştü"

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Koyuncu, "Elazığ'da tek işletmeyiz, bundan dolayı da dolandırıcılarla başımız belada. Dolandırıcılar sürekli müşterileri dolandırdığı için bundan aşırı derecede şikayet alıyoruz. Savcılığa şikayette bulunduk. Dolandırıcılarla baş edemediğimiz için işlerimiz de yarı oranında düşmüş durumda. Biz 2021 yılından itibaren bu işletmeyi işletiyoruz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hitap ediyoruz. Çoğunlukla müşterilerimiz Diyarbakır, Batman ve Mardin'den geliyor. Dolandırıcılık olaylarının yaşanmasıyla birlikte işlerimiz yarı yarıya düştü" dedi.

"Geçen yıl 14 kişi tutuklanmıştı"

İnsanların artık kime güveneceğini bilemediklerini dile getiren Koyuncu, "Daha çok sosyal medya üzerinden yapıldığı için aşırı derecede yoğunluk var. Vatandaşları uyarmamıza rağmen tuzağa düşmüş bulunuyorlar. Geçen sene de aynı şekilde dolandırılma olayları vardı. Allah devletimizden razı olsun, 14 kişiyi tutuklamıştı. Şimdi de aynı şekilde devam ediyorlar. Biz bu durumdan mustaribiz. Dolandırıcılık olayından dolayı ister istemez işlerimiz düştü. İnsanlar kime güveneceğini, nasıl geleceğini bilmiyor. Bizim ismimizi ve konumumuzu kullanarak insanları dolandırıyorlar. Vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman dolandırıldıklarını fark ediyor. Konum olarak burayı atıyorlar, isim olarak da benzer bir isim kullanıyorlar. Fiyatı da uygun tutup insanları cezbediyorlar. Bu şekilde insanları dolandırıyorlar" diye konuştu. - ELAZIĞ