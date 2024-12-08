Elazığ\'daki Suriyeliler Esed\'in gidişini coşkuyla kutladı

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Suriye'de Esed rejiminin düşmesiyle birlikte, Elazığ'da yaşayan Suriyeliler sevinçlerini sokaklara taşıdı. Suriyeliler, ellerindeki Türkiye ve Suriye bayraklarıyla coşkulu bir şekilde Beşar Esed'in gitmesini kutladı.

Esed muhalifi gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. 1963'de başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esed ülkesinden kaçtı. Esed'in kaçmasıyla birlikte Elazığ'da yaşayan binlerce Suriyeli müzikler eşliğinde kutlamalar yaptı. Kutlamaya katılan Suriyeli vatandaş, Esed'in gitmesinden dolayı Türkiye'den ayrılarak ülkelerine dönmeye başlayacaklarını ifade etti.

Kutlamada konuşan Suriyeli Muhammed Yusuf, " Malatya'da yaşadıktan sonra depremden sonra Elazığ'a geldim. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye bizi karşıladı. Allah onlardan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türk halkından çok memnunuz. Allah istediği zaman olacaktır. Rabbim şu anda istedi. Biz sabrettik, sizler de bizlere dayandınız. Şimdi de çok şükür zafer geldi. Esed gitti. Bir daha Esed yok, zulüm yok Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bizler de Suriye'ye döneceğiz. Suriye'ye dönüşler başladı. Yılbaşından sonra daha da fazla olacak" dedi. - ELAZIĞ