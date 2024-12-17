Elazığ'dan Mersin'e 'Huzur ve Kardeşlik Buluşması' gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'dan Mersin'e 'Huzur ve Kardeşlik Buluşması' gerçekleştirildi

Elazığ\'dan Mersin\'e \'Huzur ve Kardeşlik Buluşması\' gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Bakan Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda yürütülen, 'Huzur ve Kardeşlik Buluşması' projesi kapsamında Elazığ'dan Mersin'e gelen şehit ve gazi yakını kadınlar ve genç kızlardan oluşan kafile, Mersin'de misafir edildi.

17.12.2024 10:41
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İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Bakan Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda yürütülen, 'Huzur ve Kardeşlik Buluşması' projesi kapsamında Elazığ'dan Mersin'e gelen şehit ve gazi yakını kadınlar ve genç kızlardan oluşan kafile, Mersin'de misafir edildi.

Elazığ'dan gelen 'Huzur ve Kardeşlik' kafilesi, ziyaret programı kapsamında Mersin'in tarihi ve doğal yapılarını, ören yerlerini, müzelerini ziyaret etti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, kente gelen 50 kişilik kafileyi valilikte ağırladı, arkasından Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki programda bir araya geldi, misafirleri ile tek tek ilgilendi karanfil takdim etti, hasbihalde bulundu.

Programda İl Müftüsü tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla şehitler, ebediyete irtihal eden gaziler rahmetle yad edildi. Programda konuşan Vali Pehlivan, Elazığ'dan gelen misafirleri Mersin'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin her biri müstesna özelliklere sahip 81 vilayeti ile bir ve bütün olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her gittiğiniz yerde muhakkak ayrı bir güzellik keşfedersiniz. Bir yandan illerimizin kültürünü, coğrafyasını, geleneklerini, göreneklerini tanırken bir yandan da kadirşinas, vatanperver insanlarını tanırsınız. Sizler Elazığ'dan geldiniz. Bu vesileyle Elazığ'ın, Gakkoş diyarının güzel havasını, sıcak selamını aldık. Çok mutlu olduk. Bu ziyaretiniz vesilesiyle Mersin'imizin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerini, varlıklarını, muhtelif yapılarının bir kısmını gezme, tanıma imkanı elde ettiniz. İnşallah memnun olmuş, iyi vakit geçirmişsinizdir" dedi.

Şehit ailelerinin, şehitlerin emaneti olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Her zaman başımızın üstünde yerleri vardır. Şehitlerimizi asla unutmuyoruz, unutmayacağız. Onların emaneti olan kıymetli ailelerimizi de asla yalnız bırakmayız, bırakmayacağız. Bu konuda devletimizin ve milletimizin vefası sonsuzdur. Allah'ın izniyle de bu hep böyle olacaktır. Bizim ecdadımız tarih boyunca 'ya şehit olurum ya gazi' anlayışıyla yurt savunmasına koşa koşa gitmiştir. Aynı anlayış bugün de kendini göstermektedir. Sınır boylarında, sınır ötesinde, memleketimizin güvenliğinin sağlandığı her bir nöbet noktasında aynı hassasiyet devam etmektedir. Şehitlerimize, gazilerimize vefa borcumuz var. Onlara olan borcumuzu ödemek için vatanımızın, milletimizin daha müreffeh daha güçlü geleceği için hep birlikte çalışmak, üretmek, eser ortaya koymak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Her geçen gün yeni bir eser yeni bir yatırım ortaya konulduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bulunduğumuz yerlerde hangi kademede olursa olsun hep birlikte bu atılan adımlara, yapılan çalışmalara katkı sağlamak hepimizin her şeyden önce vatandaşlık görevidir. Bir yandan üreteceğiz, çalışacağız. Bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Çünkü biz birlikte Türkiye'yiz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Kenetlendiğimizde, omuz omuza durduğumuzda Allah'ın izniyle hiçbir şer odağı, hiçbir terör örgütü aramıza fitne sokamayacak, bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, birliğimizi beraberliğimizi bozamayacaktır."

Programda Kafile Başkanı Burcu Tüver ve şehit aileleri birer konuşma gerçekleştirdi. Video Konferans Sistemi (VKS) ile bağlanan İçişleri Bakan Müşaviri ve Proje Koordinatörü Hatice Atan da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'dan Mersin'e 'Huzur ve Kardeşlik Buluşması' gerçekleştirildi - Son Dakika

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