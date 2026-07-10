Elazığ'dan Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Elazığ'dan Türkiye Birincisi

Elazığ\'dan Türkiye Birincisi
10.07.2026 13:28
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Sefa Fırat, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. 4 yıl çalıştı!

Elazığ İhsan Tangülü Ortaokulu öğrencisi Sefa Fırat, 13 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

13 Haziran'da yapılan LGS sonuçları açıklandı. Elazığ İhsan Tangülü Ortaokulu öğrencisi Sefa Fırat, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye birincisi oldu. Başarısıyla ailesinin, öğretmenlerinin ve Elazığ'ın gururu haline gelen Fırat, "Sene başında böyle bir inancının olmadığını fakat sene sonlarına doğru girdiği sınavlarla bunu hissettiğini belirterek bu başarı için 4 yıldır çalışıyorum" dedi.

'Azimli ve güvenli çalışmak gerekiyor'

LGS'den tam puan aldığını belirten Sefa Fırat, "Bu sonucu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Bu süreç için 4 yıldır çalışıyordum. Benim için de bir karşılık oldu. Aslında sene başında böyle bir inancım yoktu ama sene sonuna doğru, sınavlarda kendimi denemem sonucunda arttı. Hem azimli çalışmam hem de öğretmenlerim ve ailemin bana kattıkları bana çok yardımcı oldu. Ülkeme ve yurduma katkı sağlamak için mühendis olmak istiyorum. Yerli ve milli konularda ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bu sınav bir son değil, bu sınavdan sonra da hayat için önemli şeyler var. Benim yaptığım başarıyı diğer arkadaşlarım da yapabilir. Çünkü mümkün olan bir şey. Azimli ve güvenli çalışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrencimiz Türkiye birincisi olarak bizleri gururlandırdı"

Bugün gururlandıklarını aktaran İhsan Tangülü Ortaokulu Müdürü Alpay Güler, "Öğrencimiz Sefa Fırat, ilimizde 500 tam puan alarak derece yaparak Türkiye birincisi oldu. Bu gururu yaşatmamıza vesile olan olayın kahramanı Sefa ama arkasındaki annesinin desteğini yakından biliyoruz. Öğretmenlerimizin çabalarını da yakından gördük. Bu öğrencimizin bizi gururlandıran bir başka tarafı da ahlakı ve davranışlarıyla örnek bir öğrenci olmasıydı. Akademik anlamda başarı sadece yeterli değil. Kişilik ve karakterin de önemli olduğunu ortaya koyduğu için mutluyuz. Bütün öğrencilerimizin aynı başarıyı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'dan Türkiye Birincisi - Son Dakika

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