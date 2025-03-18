Elazığ Esnafı Zor Durumda

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Zülfü Tarhan, pandemi, depremler ve ekonomik krizin etkilerini atlatamayan esnafın zor durumda olduğunu söyledi. Tarhan, "Maalesef gelirimiz giderimizi karşılayamayacak bir hal almış durumda. Sektörümüzle alakalı olarak yaşanan KDV sıkıntımız da mevcut. Almış olduğumuz temel gıdaların bizlere, işletmelere girişi yüzde 1 iken sattığımız yemeğin, pastanın, tatlının çıkışı ise yüzde 10 KDV'li. Dolayısıyla yüzde 9'luk KDV dilimi şu an esnaf ve sanatkarlarımızın sırtında ciddi anlamda bir kambur" dedi.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Zülfü Tarhan, esnafın yaşadıkları sıkıntılı süreçleri atlatabilmeleri için faizsiz kredi desteği verilmesini istedi. Özellikle yiyecek sektöründeki işletmelerin KDV alım satım oranlarındaki farktan dolayı zarar ettiğini ifade eden Tarhan, bu konuda yetkililere seslenerek çözüm çağrısında bulundu. Tarhan, şunları söyledi:

"Esnaf ve sanatkarlar son bir kaç yıldır çok büyük bir sıkıntıda. Elazığ esnaflarının sıkıntısı 2020 depreminden sonra başladı. Deprem sonrası dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci, bu süreçte esnafın yaşadığı sıkıntılar, müşteri sirkülasyonunun düşmesi, ticaret şartlarının tıkanması, dönmemesi esnafın eksi bakiye veya borçlanması ile sancılı süreçler yaşadı. Sonrasında bunların sıkıntılarını atlatamadan ülkemizde yaşadığımız ve hala devam eden ekonomik krizin sıkıntılarını maalesef esnaf ve sanatkarlar yaşadı. Bu süreçlerin içerisinde bir kat daha zorluk yaşayan kesin vardı ki bunlar da yeme içme sektöründe hizmet eden insanlarımızdı. Dolayısıyla bu zor süreçlerde ki biliyorsunuz pandemi sürecinde kapalı bırakıldık, sonrasında paket servisle veya belirli saatler çerçevesinde hizmet vermek zorunda kaldık. Bu süreçlerde gider kalemlerimizin çok olmasından dolayı maalesef ciddi gelir kaybı yaşadık. Akabinde ekonomik krizden dolayı hala daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz.

"Gıdaların işletmelere girişi yüzde 1 iken sattığımız yemeğin, pastanın, tatlının çıkışı ise yüzde 10 KDV'li"

Bir yanda artan maliyetler, kira giderlerimiz, SGK, Bağ- Kur giderlerimiz, kullanmış olduğumuz malzemelerin artması, gider kalemlerimizin artması, diğer taraftan da hizmet ettiğimiz insanların alım gücünün düşmesinden dolayı çok rahatlıkla gidip bir yerlerde yeme içme faaliyetlerini gerçekleştiremiyorlar bundan dolayı müşteri sirkülasyonunda ciddi bir azalma var. Maalesef gelirimiz giderimizi karşılayamayacak bir hal almış durumda. Tabi bunun yansıra uzun bir süreçten beri sektörümüzle alakalı olarak yaşanan KDV sıkıntımız mevcut. Pandemi sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız temel gıdalarda KDV oranını yüzde 1'e çekerek raf fiyatlarına yansıması amaçlanmıştı ancak bu raf fiyatlarına yansımadığı gibi yüzde 1 oranındaki KDV bizim sektörümüze bir kambur olarak yansıdı. Çünkü almış olduğumuz temel gıdaların bizlere, işletmelere girişi yüzde 1 iken sattığımız yemeğin, pastanın, tatlının çıkışı ise yüzde 10 KDV'li. Dolayısıyla yüzde 9'luk KDV dilimi şu an esnaf ve sanatkarlarımızın sırtında ciddi anlamda bir kambur. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen maalesef yetkililer bu güne kadar bu noktada yetkililerden bir çözüm bulamadık."