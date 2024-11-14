Elazığ Hastanesinde Mini Botanik Bahçe

Yerel

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde tedavi gören hastaların motivasyonunu sağlamak amacıyla klinik koridoru mini botanik bahçe olarak dizayn edildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, tedavi gören hastaların motivasyonunu artırmak için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde tedavi gören hastaların motivasyonunu sağlamak amacıyla klinik koridorunu çeşitli çiçek ve bitkiler yerleştirerek mini botanik bahçe olarak dizayn etti. Kurum idarecileri ve klinik çalışanlarının destekleri ile dizayn edilen mini botanik bahçe için hastalar teşekkür etti. - ELAZIĞ