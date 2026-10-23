Elazığ İl Emniyet Müdürü Karan, polis merkezi amiri Küçükküş'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Elazığ İl Emniyet Müdürü Karan, polis merkezi amiri Küçükküş'ü ziyaret etti

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Elazığ İl Emniyet Müdürü Karan, polis merkezi amiri Küçükküş\'ü ziyaret etti
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Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Mareşal Fevzi Çakmak Polis Merkezi'ni ziyaretinde Amiri Başkomiser Gizem Erden Küçükküş ve ekibiyle bir araya geldi. Karan, merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Mareşal Fevzi Çakmak Polis Merkezi Amiri Başkomiser Gizem Erden Küçükküş'ü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Teşkilatının çeşitli birimlerinde başarılı bir şekilde görevini yürüten Başkomiser Gizem Erden Küçükkuş, Mareşal Fevzi Çakmak Polis Merkezi amiri olarak atandı. Polis merkezinin amiri olarak görevine devam eden Küçükkuş, emniyet teşkilatında üstlendiği sorumlulukla dikkat çekiyor. Kadınların emniyet teşkilatındaki varlığı ve üstlendikleri görevler, kamu güvenliğinin sağlanmasında kadınların rolünü bir kez daha ön plana çıkardı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, merkezi ziyaret ederek Başkomiser Küçükkuş ve ekibiyle bir araya geldi.

Karan, polis merkezi çalışmaları hakkında bilgiler alarak, değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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