Elazığ il protokolünden kurban bayramı öncesi şehitliklere anlamlı ziyaret

Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki şehitlikleri ziyaret eden Elazığ protokolü ve şehit aileleri, dualar okuyarak kabirlere karanfil bıraktı.

Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel şehitlik ziyareti programı gerçekleştirildi. İl protokolü ve şehit aileleri, bayram öncesinde vatan uğruna canlarını feda eden kahramanları kabirleri başında andı. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Harput Şehitliği'ne gidildi. Buradaki anma programının ardından Garnizon Şehitliği ve son olarak İcadiye Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde düzenlenen programlarda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından tüm şehitler için dualar okundu. Protokol üyeleri ve aileler, şehit kabirlerine tek tek karanfil bırakarak bayramlaştı.

Düzenlenen şehitlik ziyaretlerine, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile çok sayıda şehit ailesi ve yakınları katıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, şehitlerin bu topraklar için yaptığı fedakarlığın önemine değindi. Aziz milletin bağımsızlığını ve huzurunu şehitlere borçlu olduğunu vurgulayan Vali Hatipoğlu, "Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşarken, bu vatanı bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların gösterdiği eşsiz fedakarlık, devletimizin ve bağımsızlığımızın en büyük teminatıdır. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve onların bizlere en büyük emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak bizim en asli görevimizdir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Ayrıca Elazığlı hemşehrilerimizin kurban bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ