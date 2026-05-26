Elazığ il protokolünden kurban bayramı öncesi şehitliklere anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ il protokolünden kurban bayramı öncesi şehitliklere anlamlı ziyaret

Elazığ il protokolünden kurban bayramı öncesi şehitliklere anlamlı ziyaret
26.05.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki şehitlikleri ziyaret eden Elazığ protokolü ve şehit aileleri, dualar okuyarak kabirlere karanfil bıraktı.

Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki şehitlikleri ziyaret eden Elazığ protokolü ve şehit aileleri, dualar okuyarak kabirlere karanfil bıraktı.

Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel şehitlik ziyareti programı gerçekleştirildi. İl protokolü ve şehit aileleri, bayram öncesinde vatan uğruna canlarını feda eden kahramanları kabirleri başında andı. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Harput Şehitliği'ne gidildi. Buradaki anma programının ardından Garnizon Şehitliği ve son olarak İcadiye Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde düzenlenen programlarda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından tüm şehitler için dualar okundu. Protokol üyeleri ve aileler, şehit kabirlerine tek tek karanfil bırakarak bayramlaştı.

Düzenlenen şehitlik ziyaretlerine, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile çok sayıda şehit ailesi ve yakınları katıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, şehitlerin bu topraklar için yaptığı fedakarlığın önemine değindi. Aziz milletin bağımsızlığını ve huzurunu şehitlere borçlu olduğunu vurgulayan Vali Hatipoğlu, "Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşarken, bu vatanı bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların gösterdiği eşsiz fedakarlık, devletimizin ve bağımsızlığımızın en büyük teminatıdır. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve onların bizlere en büyük emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak bizim en asli görevimizdir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Ayrıca Elazığlı hemşehrilerimizin kurban bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kurban, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ il protokolünden kurban bayramı öncesi şehitliklere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ il protokolünden kurban bayramı öncesi şehitliklere anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.