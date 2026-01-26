İtfaiye çavuşu 32 yılın ardından son telsiz anonsunu yaparak emekli oldu - Son Dakika
İtfaiye çavuşu 32 yılın ardından son telsiz anonsunu yaparak emekli oldu

26.01.2026 10:44  Güncelleme: 10:49
Elazığ İtfaiye Müdürlüğü'nde 32 yıl hizmet veren Mehmet Emin Cansız, emekliliğe adım attığı gün mesai arkadaşları tarafından duygusal bir şekilde uğurlandı. Cansız, son anonsunu yaparak arkadaşlarına veda etti.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ İtfaiye Müdürlüğü'nde 32 yıl hizmet veren Mehmet Emin Cansız, emekliliğe adım attığı ilk gün mesai arkadaşlarınca duygusal bir şekilde uğurlandı. İtfaiye istasyonunda kutlanan bu özel günde, Cansız son kez telsizden anons yaptı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 32 yıldır görev yapan 65 yaşındaki Mehmet Emin Cansız'ın emekliliğe adım attığı ilk gün mesai arkadaşlarınca anlamlı bir sürpriz hazırlandı. Görevli olduğu itfaiye istasyonunda mesai arkadaşı tarafından ağırlanan Cansız, bir süre arkadaşlarıyla yaşadıkları hatıraları konuşup geçmişi yad etti. Daha sonra telsizi eline alan Cansız, tüm itfaiye çalışanlarına veda anonsu yaptı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından 32 yıllık çalışmasından dolayı Cansız adına yaptırılan plaket ise İtfaiye Müdürü Ahmet Fatih Yücel tarafından takdim edildi.

Emekli olan itfaiye çavuşu Mehmet Emin Cansız, "1994 yılında Elazığ itfaiyesinde çalışmaya başladım. 32 senedir çalışıyordum. Yangın, kurtarma ve trafik kazalarına sayısını hatırlamadığım kadar çok gittim. Görev sürem doldu. Tüm arkadaşlarımın bana haklarını helal etmesini istiyorum. Benden yana helal olsun. Mesleğimi çok severek yaptım. Yorucu değildi" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İtfaiye, Elazığ, Yerel, Son Dakika

