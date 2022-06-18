Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Evsen: "Esnaf Aranıyor… Esnafımız Kayıp" - Son Dakika
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Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Evsen: "Esnaf Aranıyor… Esnafımız Kayıp"

18.06.2022 15:56
Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Evsen: "Esnaf Aranıyor… Esnafımız Kayıp"

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, “Artık esnaf aranıyor… Kayıp esnaflarımız. Mülk sahiplerini zengin edecek esnaf arıyoruz. Kazanmadığı halde vergi ödeyecek esnaf arıyoruz. Kira öder gibi haksızca abartılmış elektrik ve su faturası ödeyebilecek esnaf arıyoruz. Bütün iradesiyle bu zor koşullarda hala bir müjdenin peşinde koşacak esnaflar aranıyor” dedi.

SERRA TAYLAN

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, "Artık esnaf aranıyor… Kayıp esnaflarımız. Mülk sahiplerini zengin edecek esnaf arıyoruz. Kazanmadığı halde vergi ödeyecek esnaf arıyoruz. Kira öder gibi haksızca abartılmış elektrik ve su faturası ödeyebilecek esnaf arıyoruz. Bütün iradesiyle bu zor koşullarda hala bir müjdenin peşinde koşacak esnaflar aranıyor" dedi.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, esnafın içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi. Evsen, şunları söyledi:

"Ülkemizin ekonomik olarak darboğazdan geçtiği bu krizde, esnafımız her gün çıkan yeni bir uygulama ile kan kaybetmeye devam ediyor. En büyük gider kalemi kira olan esnafımız artık kiradan vazgeçti elektrik, su, çay, şeker derken; bir gün maliyeden gelen, gerçek geliri alınma kararıyla handikap yaşarken, ertesi gün Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen işletme belgesi, bir başka gün bir başka kurumdan gelen yazıyla her gün bilmediği cezaları bekliyor. Gelin tüm esnaflarımıza yıl boyunca sabit bir ceza keselim. En azından herkes ödeyeceği ceza miktarını bilsin. Bu maliyetlerden kurtulsun.

Kısacası o hale geldi ki artık esnaf aranıyor… Kayıp esnaflarımız. Sermayesini bankaya yatırıp geçinmek varken, üretim ve satış yapacağım diyerek yer kiralayıp mülk sahiplerini zengin edecek esnaf arıyoruz. Kazanmadığı halde vergi ödeyecek esnaf arıyoruz. Kira öder gibi haksızca abartılmış elektrik ve su faturası ödeyebilecek esnaf arıyoruz. Maliyetine sattığı malı alırken mağazayı da alıyormuş gibi kapris yapan müşteriye hala güler yüz gösterecek esnaf arıyoruz. TL olarak sattığı malı dolardaki kur sebebiyle artışını geri alacak esnaf arıyoruz. Ödeyemediği vergi, SSK gibi borçlarını artı faizini ödeyecek esnaf arıyoruz.

Bu kadar çabadan sonra kazanamadığını gördüğünde yatırımını yetersiz bulup büyütmek için bankaların veya tefecilerin kucağına düştüğünde sesi çıkmayacak esnaf aranıyor. 1000 TL'ye iki ay önce aldığı malı bin 100 TL'ye sattığında bu günde siftah ettim diye sevinecek, aynı malı bin 400 TL'ye alarak Nasrettin Hoca'yı bile kıskandıracak bir ticaret yaparak dostlarının nazarlarını üzerine çekecek esnaf aranıyor. Eve gittiğinde ertesi günkü ödemeleri düşünürken karısının ve çocuklarının isteklerine sinirlenmeyip gülebilecek esnaf aranıyor.

Bunca tecrübeden ders almadan, hala çocuklarına iyi bir eğitim vermeye çalışarak ülkenin kurtuluşunun yine üretimde ve yatırımda olduğunu empoze etmeye çalışarak vatana, millete yararlı evlatlar yetiştirmeye devam edecek esnaf arıyoruz. Devlet imkanlarının talan edildiği bir dönemde bütün zararların üzerine yıkıldığı, haksız kazancın haram olduğunu anlatmaya çalışarak dürüstlüğün faziletlerinden söz ederken, verecek örneği olmayan esnaf, sıkıntıya düştüğü zaman sıkıntıyı taşıyabilecek esnaf aranıyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmadığı için geleceğini kurtaramadığı anda, sefalet içinde ölmekten korkmayacak esnaf aranıyor. Yaş haddi sebebiyle iş değiştiremeyeceğinden sermayesinin son damlasına kadar savaşacak esnaf aranıyor. Bütün iradesiyle bu zor koşullarda hala bir müjdenin peşinde koşacak esnaflar aranıyor."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Evsen: 'Esnaf Aranıyor… Esnafımız Kayıp' - Son Dakika

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