Elazığ Keban'daki Doğal Güzellikler Tehlikede

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Doğa Aktivisti ve Keban Fırat Kültür Sanat Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Fethi Oruç, Elazığ'ın Keban ilçesinde birçok doğal güzellik gibi Fırat nehri ve çevresinin de kaderine terk edildiğini söyledi. Oruç, "Keban'ın çok doğal güzellikleri var. Gerek baraj gölü gerek Damlataş Mağaraları gibi birçok doğal güzellikleri var. Ama maalesef yetkililerimiz sadece koltukta oturmayı tercih ediyorlar" dedi.

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde Fırat Nehri kıyısında bulunan ve yöre halkının "Kahpekaya" olarak isimlendirdiği doğal oluşum eşsiz güzelliği ile turizme kazandırılmayı bekliyor. Güzelliği kadar hazin hikayelere de konu olan bu bölge, çevresindeki çöp yığınları nedeni ile tehlike altında. Halk arasındaki yaygın inanışa göre, Birinci Dünya Savaşı yıllarında o kayalarda birçok insan katledilmiş ve söylentiye göre yıllarca o kayanın olduğu yerden ağıt sesleri yükselmiş. Adını yaşanan olaylardan alan Kahpekaya şimdi çevredeki vatandaşların temiz bir hava almak için uğradığı bir nokta.

Doğa Aktivisti ve Keban Fırat Kültür Sanat Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Fethi Oruç Elazığ'ın Keban ilçesinde bir çok doğal güzellik gibi Kahpekaya'nın da kaderine terk edildiğini söyledi. Önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı döneminde çöp yığınlarını yamaçlara atıldığını bunun hem çevreye hem de Fırat Nehri'ne zarar verdiğini söyledi. Oruç, Keban'ın bir turizm cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Buranın hikayesi kulaktan duyma, günümüze kadar gelmiş 1915 yıllarındaki tehcir döneminde karşılıklı cinayetler sonucu o dönemdeki gayrimüslim vatandaşların öldürüldüğü, suya atıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz ama günümüze kadar gelmiş ve buranın ismi böyle adlandırılıyor. Çok güzel bir yer, Fırat'ın kıyısında. Aslında burası tam bir ada şeklindeydi. Ama bazı balık firmaları her yerde olduğu gibi burada da tahribat yaptı. Burayı toprakla doldurdu. Normalde gördüğünüz kaya oluşumu suyun içerisinde kalıyordu ama bugün maalesef doğal yapısı bozulmuş dolgu yapılmış böyle bir alan haline getirilmiş. Keban'ın çok doğal güzellikleri var. Gerek baraj gölü, gerek Damlataş Mağaraları gibi birçok doğal güzellikleri var. Ama maalesef yetkililerimiz sadece koltukta oturmayı tercih ediyorlar. Böyle değerlendirecek kadar piknik alanları gibi bir şey yapılmıyor. Şurada bir iki tane masa koymuş burayı da bir abimiz yapmış kendisine göre. Gelip dinleniyor, oturuyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Biz bunun mücadelesini yıllardır yapıyoruz. Bizi aşıyor maalesef bu işler. ilçemiz turişzme elverişli bir ilçe. Yetkililer de 'koltuğuma oturayım, zamanımı doldurayım, maaşımı alayım' derdindeler.

"Tonlarca çöp var ve Fırat Nehri'ne akıyor"

Bir önceki dönem belediye başkanı zamanında Fırat Nehri kıyısına ve dere yataklarına atılan ilçenin katı atıkları ve çöpleri var. Aklınıza ne geliyorsa burada var. Tonlarca çöp var ve Fırat Nehri'ne akıyor. Balıkçıların verdiği zarar had safhada. Bir de şu anki Belediye Başkanı zamanında dökülen çöpler değil bu. Önceki dönem Belediye Başkanı zamanında dökülen çöpler. Sözde bu çöpler temiz bir belediyecilik adına ilçe içerisinden çıkarılıp doğaya ve suya bırakılıyor. Ne kadar acı bir durum. Doğa katlediliyor. Bunu yapan da yetkili kişiler. Daha önceki belediye başkanı zamanında dökülen molozlar ve çöp yığınları. Tonlarca var. Gördüğünüz sadece bir alan. Keban'ın dört bir yanında doğal alanlarda bu çöp yığınlarını görmek olası birşey artık."