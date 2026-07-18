25 Gündür Susuz: Elazığ Mahallesi Tepkili

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ merkeze bağlı Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde yaklaşık 25 gündür süren su kesintisi, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Kesintinin çözümü için bir çok kez başvuru yapan muhtar Figen Akgül, "Kesikköprü dediğimiz yerleşim alanında yaşayan vatandaşlarımızdan yaklaşık 30-40 abonemiz hiçbir şekilde şebeke içme suyuna ulaşamıyor" dedi. Akgül, bazı hanelere su verilmesi için çalışmaların başladığının söylendiğini bildirdi.

Elazığ merkeze bağlı Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde 25 gündür devam ettiği belirtilen su kesintisi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Günlük ihtiyaçları karşılamakta zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun çözümü için yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Çam, yaklaşık 20-25 saatlik su kesintileri yaşadıklarını, artık suyun kesilmediğini tamamen bittiğini belirterek, "Hayvanlarımız var, iki tane ahırımız var. Yetkilileri arıyoruz. 'Halledeceğiz, sabah gelir' diyorlar ama bir türlü sular gelmiyor. Ben gece saat 02.30'a kadar artezyenla su tutmak zorunda kaldım. Her gece aynı çileyi çekiyoruz. Çünkü hayvanlarımızın suyu sürekli bitiyor. Şebeke suyu olmadığı için artezyenle idare ediyoruz ama o da bir yerden sonra henüz yok. Dışardan depolarla su getirmemiz gerekiyor. Günde 2 kez gidip su getiriyoruz ama bu da yetmiyor. Bu sorunu çözmesi gereken kurum belediye" diye konuştu.

Mahalleli Yunus Emre, yaklaşık 25 saatlik araçlarla su tutmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 gündür su kesintisi ile uğraşıyoruz. Şebeke suyumuz olmadığı için depolarımıza araçla su getiriyoruz. Yetkilileri aradığımızda 'hallettik, bu gün vereceğiz yarın vereceğiz" diyorlar. 25 gündür bizi oyalıyorlar. Biz merkeze bağlı olduğumuz halde yollarımız yaramıyor, doğal gazımız yok. Üstüne bir de şu anda su sıkıntısı çekiyoruz. Ben aylık 7,5 bin TL su faturası ödüyordum. Şu anda su sıkıntısı çekiyorum. Biz kendimizi geçtik, hayvanlarımız var bizim. Hayvanlarımız susuz, evde su sıkıntısı çekiyoruz. Bunun bir çözümü olması lazım."

"HER GÜN ARIZA MI OLUR?"

Mahalle muhtarının su sorununun çözümü için yoğun çaba göstermesine rağmen sorunun çözülmediğini ifade eden mahalleli Şinasi Dikkaya, "25-30 gündür buraya su verilmiyor. Babam yatalak, günler yıkanmıyor. Şahin Başkan zahmet etsin gelsin bu köylülerin derdini dinlesin. Villalara su gidiyor ama bize gelmiyor. Her gün 'arıza var' deniliyor. Her gün arıza mı olur? İki gün önce yapıldı dediler, yine su çıkmıyor. 25-30 günlük el arabasıyla sağdan soldan su taşıyoruz. Belediye artık bu sorunu çözsün" dedi.

Mahalle sakini Fatma Dikkaya, 25 gündür su kesintisi yaşadıklarını, köyde su olmadığını ve suyun villalara verildiğini iddia etti. İçme ve günlük ihtiyaçlar için suyu köyden taşıdıklarını belirten Dikkaya, yatalak hastası olduğunu, çamaşır gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi, susuzluk nedeniyle bağ ve bahçelerin kuruduğunu, mağdur olduklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Ekinci, yaklaşık bir sakatlıklardan dolayı aynı mağduriyetlerini yaşadıklarını belirterek, "Su problemimiz bir aydır var biz burada bir aydır sıkıntı çekiyoruz suyumuz bir aydır gece geliyor ara sıra. Çok aradı ilgilileri ama bir çözüm bulamadılar. Ama biz de burada susuzluktan dolayı bayağı bir sıkıntı çektik. Biz bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"İNSANLAR ÇAMAŞIRLARINI YIKAYAMIYOR, GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR"

Aşağıdemirtaş Mahalle Muhtarı Figen Akgül, mahallede yaşanan su sorunlarının artık dayanılmaz hale geldiği ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Aşağı Demirtaş Mahallesi, 2021 yılından bu yana merkeze bağlı bir mahalle olmasına rağmen maalesef birçok problemimiz var. Ancak biz bunların hepsini bir kenara bıraktık. Toplumsal yaşam için en temel ihtiyacımız olan suyumuz yaklaşık 20-25 gündür tamamen kesildi. Burada, Kesikköprü dediğimiz yerleşim alanında yaşayan vatandaşlarımızdan yaklaşık 30-40 abonemiz hiçbir şekilde şebeke içme suyuna ulaşamıyor. İhtiyaçlarını ancak artezyen kuyularından, komşularımızdan ve kaynak çeşmelerinden taşıma su yoluyla karşılayabiliyorlar. Makinelerimiz çalışmıyor, insanlar çamaşırlarını yıkayamıyor ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bununla ilgili olarak belediyenin su ve kanalizasyon birimiyle sürekli irtibat halindeyim. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki oradaki personelin çabasını asla inkar etmiyorum. Gerçekten büyük bir emek sarf ediyorlar. Ancak yanlış yönlendirildikleri zaman aynı eksenin etrafında dönmek zorunda kalıyorlar. İnsanları yanlış yönlendirirseniz, yaptıkları işten de verim alamazsınız. Biz köyken bile daha iyi şartlarda yaşıyorduk. Buradaki yaşam koşullarımız daha güzeldi. Mahalle olduğumuzda imkanlarımızın artması gerekirken bugün çok daha zor durumdayız."

Öte yandan, Elazığlı vatandaşların 25 günlük su kesintisi nedeni ile yaşadıkları sıkıntı üzerine Mahalle Muhtarı Figen Akgül, belediyeden ilgililerin aradıklarını ve hanelere su verilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.