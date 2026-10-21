Elazığ Ticaret Borsası heyeti, dayanışma dernekleriyle kentin gelişimini görüştü

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, dayanışma derneklerini ziyaret etti.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte şehirde faaliyet gösteren çeşitli yardımlaşma ve dayanışma derneklerini ziyaret etti. Borsa heyeti, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, Nasranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Karakaya, Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Gül ve Okçular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. İsmail Yüksel ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde derneklerin faaliyetleri hakkında bilgi alınırken; toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve Elazığ'ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının şehir yaşamındaki rolü ve Elazığ'ın gelişimine yönelik ortak çalışmaların önemi ele alındı. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.