Elazığ yerel haberi | Maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu - Son Dakika
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Elazığ yerel haberi | Maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu

15.10.2022 18:04
Elazığ yerel haberi | Maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu

Elazığ gelişmesine göre Bartın'daki maden ocağında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına, Antalya Büyükşehir Belediyesi eğitim bursu vereceğini açıkladı.

Bartın'daki maden ocağında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına, Antalya Büyükşehir Belediyesi eğitim bursu vereceğini açıkladı.

Dün akşam Bartın'da saat 18.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, maden ocağındaki patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına belediye olarak eğitim bursu sağlayacaklarını açıkladı.

"Tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız"

Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Antalya, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ yerel haberi | Maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu - Son Dakika

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