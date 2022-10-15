Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Elazığ yerel haberi | Maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu - Son Dakika

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