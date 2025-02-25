Elazığlı Genç, Hindistan\'daki İlginç Deneyimlerini Paylaştı

Yerel

Hindistan'da geçirdiği iki ay boyunca birçok farklı kültürel deneyim yaşayan Elazığlı 19 yaşındaki genç gezgin, özellikle 20 bin farenin bulunduğu alanı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Bu anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaşan genç gezgin, alana yoğun bir ziyaretin olduğunu ifade etti.

Elazığlı 19 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi ve gezgin Yiğit Şahinoğlu, sırt çantasını alarak çıktığı dünya turunda ilk durağı olarak Hindistan'ı seçti. İki ay boyunca Hindistan'ın farklı şehirlerini gezen Şahinoğlu, kültürel deneyimlerini kayıt altına aldı. Özellikle Rajasthan eyaletinde bulunan Bikaner kentine giden genç gezgin, burada 20 bin farenin bulunduğu alanı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Farelerin, ibadet için gelen Hindular tarafından süt ve peynirle beslendiğine tanıklık eden Şahinoğlu, bu anları görüntüleyerek takipçileriyle paylaştı. Dünya turuna çıkma kararını üç yıl önce aldığını belirten Şahinoğlu, hedefinin az bilinen ve keşfedilmesi zor bölgelere gitmek olduğunu söyledi. Sıradaki rotasının Endonezya, Sri Lanka ve Papua Yeni Gine olduğunu dile getiren gezgin, özellikle bu bölgelerdeki kabile yaşamlarını gözlemlemek istediğini ifade etti.

"Dünyayı gezmek çocukluk hayalimdi"

Dünya turuna çıkma fikri ve Hindistan'da kaldığı süre boyunca ön yargılarının değiştiğini belirten Şahinoğlu, "Dünyayı geziyorum, dünyayı gezmek benim çocukluk hayalimdi. Kendime son 3 yıl içerisinde artık dünya turuna çıkmalıyım, dedim. Bu yöndeki heyecanım, hislerim daha da canlandı. 18 yaşının altında olduğum için bu beni biraz daha zorladı. Ama 5 ay öncesine artık kesinlikle çıkmalıyım dedim ve bu kararı aldıktan sonra süreçleri araştırdım ve bu yöndeki ilk adımımı attım. İki ülke gezdim ama ilerleyen süreçlerde, insanların az ziyaret ettiği bölgelere gitmeyi düşünüyorum. Bir sonraki ülke olarak hedefimde ilk olarak Endonezya yer alıyor. Ardından Sri Lanka ve Papua Yeni Gine ülkelerine gitmeyi planlıyorum. Buralarda kabile hayatlarını görmeyi ve yaşamın çok daha zor olduğu ülkelere gitmeyi düşünüyorum. İnsanlar gezmek için maddiyatın ön planda olduğu düşüncesini daha çok savundukları için cesaretlerini toplamıyorlar. Aslında, bu serüvende maddiyata çok fazla ihtiyacımız yok. Çünkü biz tamamıyla konfor aramıyoruz. Uçakta first-class uçmaktansa otostop seçeneği ile ücretsiz bir şekilde de seyahat edilmesi tamamıyla mümkün. Sadece cesaretinizi toplamanızı ve yola çıkmanızı tavsiye ederim" dedi.

"Bir tapınakta farelere tapıyorlar"

Ziyaret ettiği bölgedeki fareleri gördüğünde şaşırdığını dile getiren Şahinoğlu, "Hindistan'a gitmeden önce birçok insanımızın korktuğu gibi korkularım vardı. Özellikle tehlike anlamında veya çok farklı anlamlarda ama Hindistan'a gittikten sonra bu düşüncelerim çok değişti. Her ülkede olduğu gibi Hindistan'da da tehlikeler var ama ben bir tehlike sezmedim. Türkiye'den çok farklı bir ülke olan Hindistan ile benzer hiç bir yanımız yok. En ilginç tarafı ise Fare Tapınağı, insanlar bir tapınağın içerisinde yaklaşık 12 binden fazla farenin bulunduğu bir tapınakta farelere tapıyorlar. Onları besliyorlar, farelere tapıyorlar. Açıkçası bu beni çok şaşırtmıştı. Hindistan'a tekrar gitmeyi düşünüyorum. Cesaretinizi toplayın görmeden hiçbir yer hakkında karar vermeyin. Mutlaka gezmenizi görmenizi tavsiye ederim. Her Türk gencinin Yurt dışına çıkmasını ve farklı deneyimler kazanmasını mutlaka tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ