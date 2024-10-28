Elazığlı Öğrencilerden Atatürk\'e Mektup

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Elazığ'da bir grup öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minneti ve sevgiyi mektuplarla ifade etti. Merkezdeki Atatürk büstüne çelenk bırakan öğrenciler, bayram coşkusunu vatandaşlarla paylaşarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Öğrenciler etkinliklerine Gazi Caddesi üzerinde başladı. Esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sokaklara taşıyan öğrenciler, duyarlılıklarıyla dikkat çekti. Ardından, eski Öğretmenevi yerleşkesinde bulunan Atatürk büstüne geçen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerindeki çelengi bırakıp, yazdıkları mektupları okudu. Etkinlikte öğrencilerden Kevser Altunbaş, duygularını ve Atatürk'e olan bağlılığını anlatan mektubunu okudu. - ELAZIĞ