Evine yarım metre mesafedeki elektrik direğinin kaldırılması için mücadele ediyor - Son Dakika
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Evine yarım metre mesafedeki elektrik direğinin kaldırılması için mücadele ediyor

Evine yarım metre mesafedeki elektrik direğinin kaldırılması için mücadele ediyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Akbulut, evine yaklaşık yarım metre mesafedeki elektrik direğinin 8 yıldır kaldırılmadığını belirterek, 'Yangın ve hırsızlık tehlikesiyle burun buruna yaşıyoruz' dedi. Başvuruları sonuçsuz kalan Akbulut dava açtı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ikamet eden Erol Akbulut, defalarca başvurmasına rağmen evine yaklaşık yarım metre mesafedeki elektrik direğinin 8 yıldır kaldırılmadığını belirterek, "Sekiz yıldır hem yangın hem de hırsızlık tehlikesiyle burun buruna yaşıyoruz" dedi.

İlçenin Bayır Mahallesi'nde ikamet eden Akbulut, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2018'de arsasına elektrik direği dikildiğini belirtti ve direğin herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadan yerleştirildiğini iddia etti.

Ev yapım sürecinde bu nedenle belediyeyle uzun süre sorun yaşadığını anlatan Akbulut, elektrik şirketi AYDEM'in kendilerine "ev yapılmasında sakınca olmadığına" ilişkin yazı vermesi üzerine belediyeden inşaat ruhsatı aldıklarını söyledi.

Ancak binanın tamamlanmasının ardından belediyenin, elektrik direğinin tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yapı kullanma izni vermediğini ifade eden Akbulut, yeniden AYDEM'e başvurduğunu, şirketin direğin tehlike oluşturmadığına ilişkin ikinci yazı vermesi üzerine ruhsat alabildiğini kaydetti.

Aradan geçen yıllara rağmen direğin kaldırılmadığını belirten Akbulut, "O tarihten bu yana direğin kaldırılacağı söyleniyor ama hiçbir işlem yapılmıyor. AYDEM'e, CİMER'e, TEDAŞ Denizli Şubesi'ne kadar her yere başvurdum. Sonuç alamayınca dava açtım. Sekiz yıldır hem yangın hem de hırsızlık tehlikesiyle burun buruna yaşıyoruz. Tehlike büyük" dedi.

Akbulut, AYDEM'in 2023 yılında kendisine gönderdiği yazıda, talebin yerinde incelendiğinin ve elektrik şebekesine ilişkin gerekli planlama ile izin çalışmalarının başlatılacağının bildirildiğini ancak bu kapsamda herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri sürdü.

Şirket tarafından geçen şubatta gönderilen yazıda ise bölgede mevcut elektrik şebekesine yönelik kapasite artırımı ve iyileştirme yatırımlarının şirketin yatırım öncelikleri doğrultusunda değerlendirileceği, gerekli kamu kurum ve kuruluş onaylarının alınmasının ardından yatırım planı kapsamında talebin karşılanabileceğinin ifade edildiğini aktaran Akbulut, bunun üzerine konuya ilişkin dava açtığını belirtti.

Öte yandan, AYDEM yetkilileri, konuya ilişkin açıklamalarında, "elektrik direklerinin yer değişikliğine ilişkin süreçlerin teknik ve idari incelemeler nedeniyle kısa sürede tamamlanamadığı, talebe ilişkin çalışmaların sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından Akbulut'a "dönüş yapılacağını" bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Menteşe, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evine yarım metre mesafedeki elektrik direğinin kaldırılması için mücadele ediyor - Son Dakika

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