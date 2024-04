Yerel

Elektrik tellerinin teması sonrası patlama yaşandı

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı.

Olay, sabah saatlerinde Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesinde meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava sırasında sokak üzerindeki elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcım çıkarmaya başladı. Tellerin birbirine temas etmesi sonrası patlamanın yaşandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.

Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.