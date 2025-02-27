Eleşkirt'te Okuma Projesi Gerçekleşti - Son Dakika
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Eleşkirt'te Okuma Projesi Gerçekleşti

Eleşkirt\'te Okuma Projesi Gerçekleşti

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, kitap okumanın önemi anlatıldı ve gençlere yönelik program düzenlendi.

27.02.2025 09:17
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kitap okumanın önemi anlatıldı.

Eğitim Bir Sen tarafından düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma Projesi Eleşkirt'te gerçekleştirilen program ile büyük beğeni topladı.

Eleşkirt Anadolu lisesi konferans salonunda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Tunç'un katılımı ile "Kitabın İkramı Bizden, İkra'sı (Okuması) Sizden Olsun" konulu program düzenledi.

Gençlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi ve kültürel değerleri yeni nesillere aktarmayı hedeflendiği, Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, Genç Memur-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında şimdiye kadar Eğitim Birsen tarafından Türkiye genelinde 7 yılda Bir milyon altı yüz seksen bin civarında kitap öğrenci ve öğretmenlere hediye edildi.

Proje kapsamında Eleşkirt Anadolu lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Tunç tarafından Yazar Taha Kılınç'ın "Seyru Sefer" isimli kitabını Okuyan öğrenciler ile beraber söyleşi gerçekleştirerek karşılıklı sohbet edildi. kitap okumanın önemi ve okuduğunu anlamanın hayata etkilerinin çok önemli etkileri olduğunu belirten Tunç'un liseli öğrencilerle birlikte yaptığı kitap yorumları öğrencilere programı daha fazla keyifli hale getirirken büyük beğeni topladı.

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kitabı ve kalemi önceleyen bir sendika olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için bu projeyi büyük bir gayretle yürütüyoruz. Kitap okumak ve bunu anlamak neden önemli bunu hepimiz biliyoruz. Yarınlarımız olan gençlerimizin olaylara yaklaşımları dikkat ve perspektiflerinin daha geniş olması muhakkak ki kitap okumakla mümkündür. Bu anlamda Eğitim camiamızın içinde ki öğrencilerimize kitap okumayı sevdiren Öğretmenlerimize,, okul yöneticilerimize öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programa İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Tunç, Eleşkirt ilçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Eğitim Birsen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Öztürk, Eğitim Birsen Eleşkirt İlçe Başkanı Erol İsen, Okul müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eleşkirt'te Okuma Projesi Gerçekleşti - Son Dakika

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