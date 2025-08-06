Eleşkirt\'te Sünnet Şöleni Coşkusu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde sünnet şöleni düzenlendi.

Belediye Başkanı Ramazan Yakut'un düzenlediği sünnet şölenine Ağrı Valisi Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Sağlık müdürü Esra Beşer katıldılar.

Eleşkirt İlçesinde ki sünnet şöleni İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Halk Eğitim folklor ekibinin oyunlarıyla devam etti. Folklor ekibi oyunu sonunda Ağrı Valisine ay yıldızlı şanlı bayrağımızı takdim ederken Vali Mustafa Koç ekibe hitaben ""Bu bayrağın daima göklerde dalgalanması lazım, Bu uğurda siz gençlere büyük görevler düşüyor" diyerek bayrağı teslim aldı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut törende yaptığı konuşmada; Bugün AK Parti hizmet belediyeciliğinin ne olduğu konusunda sosyal belediyeciliğin sorumluluğu ve bilinciyle toplu sünnet şöleni gerçekleştireceklerini bu tür hizmetin kendilerini daha çok mutlu ettiğini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ise konuşmasında; "Defalarca söyledim bu vesileyle bir kez daha söylüyorum. Çocuklarım ben Eleşkirt'te kaymakamlık yaparken burada doğdu. Ben Eleşkirt'i çok sevdim Eleşkirt'liler beni daha çok sevdi bana sahip çıktı, Bu vesile ile bu güzel ilçede yapılan bütün hizmetler beni çok memnun ediyor" dedi.

Eleşkirt Belediye başkanı Ramazan Yakut, Eleşkirt Belediyesi encümen kararıyla Ağrı valisi Mustafa Koç'a şehrin anahtarı ile fahri hemşehrilik beratını takdim etti. Program sünnet olacak çocukların protokol heyetiyle toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Eleşkirt ilçesindeki sünnet şölenine İl protokolünün yanı sıra Tabur Komutanı Binbaşı Özgür Özden, Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Kütük, Eleşkirt Emniyet Amiri Çağıl Güneş, ilçe halkı ve sünnet olacak olan çocukların aileleri katıldı.

Törende katılımcılara tavuklu pilav ve ayran ikramı yapıldı. - AĞRI