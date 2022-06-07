Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı

07.06.2022 16:45

Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı Sivas İmaret köyünde eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı

SİVAS - Sivas İmaret köyünde eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde merkeze bağlı İmaret köyünde meydana geldi. Olayda, E. M. Y. isimli işçinin eline korkuluk demiri saplandı. Kurtulamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yıldırım büyük acı yaşarken itfaiye ekiplerinin elektrikli makasla demir parmaklıkları kesmeyi başardı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı
Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı
Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı
Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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