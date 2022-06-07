Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde merkeze bağlı İmaret köyünde meydana geldi. Olayda, E. M. Y. isimli işçinin eline korkuluk demiri saplandı. Kurtulamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yıldırım büyük acı yaşarken itfaiye ekiplerinin elektrikli makasla demir parmaklıkları kesmeyi başardı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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