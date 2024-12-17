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Emekçiler Geçim Mücadelesinde

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Tez-Koop-İş Sendikası, ekonomik adalet talebiyle basın açıklaması yaptı ve asgari ücretlilerin durumuna dikkat çekti.

17.12.2024 02:50
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi "geçinemiyoruz, vergide ve gelirde adalet istiyoruz" diyerek ekonomik duruma tepki gösterdi.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın yönetim kurulu ve üyeler İlkadım ilçesi Süleymaniye Geçidi'nde "geçinemiyoruz, vergide ve gelirde adalet istiyoruz" diyerek basın açıklaması yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Tarık Sayın, şunları söyledi:

"Tez-Koop-İş Sendikası olarak daha yüksek sesle haykırıyoruz: Market fişleri, ev kiraları, elektrik ve doğal gaz faturaları cebimizi yakarken ekonomik krizin faturasının asgari ücretliye kesilmesine izin vermeyeceğiz! Üstü kapalı cümlelerle emekçinin ücretinden tasarruf edilmesini salık verenlere karşı yüksek sesle haykırıyoruz: Sermayenin karından, patronlara sağlanan vergi teşviklerinden tasarruf edin! Büyük servet zenginlerini vergilendirin! Bütçeyi işsizler emekliler, yoksul emekçiler, kadın ve çocuklar için kullanın! Resmi istatistik kurumu TÜİK, Kasım ayında yıllık enflasyonu yüzde 47 olarak açıkladı. Bu oran, işçinin, emekçinin, dar gelirlinin hayat gerçekliğinden son derece uzaktır! Resmi enflasyon oranlarının katbekat üstüne çıkan gerçek enflasyon, işçi ve emekçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamalarını imkansız hale getiriyor. Uzun müzakere süreçleri ve büyük mücadelelerle imzalanan toplu iş sözleşmeleri, mevcut durumda etkinliğini hızla yitiriyor.

TÜİK'in enflasyon hesabının çarşıya uymadığını patronlar da biliyor. Bildikleri içindir ki ücretleri enflasyon hesabıyla artırmakta ısrar ediyorlar. Ücretlere resmi enflasyon oranında yapılan her zam, işçilerin alım gücünü düşürmeye hizmet ediyor. Resmi enflasyona endeksli ücretler, gerçek enflasyon karşısında eriyor; emekçinin cebindeki para, pul olmaya zaman bulamadan eriyor. Tez-Koop-İş Sendikası olarak, gıdadan kesip kirasını denkleştirmek, faturalarını geciktirip çocuğunun okul masraflarını karşılamak durumunda kalan emekçilerin sesi olmaya devam ediyoruz: İşçi ve emekçilerin yaşam maliyeti hesaplanmalı; ücret artışlarında yaşam maliyeti dikkate alınmalıdır! Tez-Koop-İş Sendikası olarak, resmi enflasyona endeksli ücret artışlarına karşı sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz: Bu ülkedeki her bir yurttaşın beslenmeye, barınmaya, giyinmeye ihtiyacı olduğu gibi tiyatroya gitmeye, çocuğunu müzikle ve sporla buluşturmaya, gönül rahatlığıyla tatil yapmaya hakkı vardır! Geçtiğimiz yıllarda ekonomik göstergelerdeki ciddi dalgalanmalar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün de etkinliğini yitirmesine neden oldu."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekçiler Geçim Mücadelesinde - Son Dakika

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