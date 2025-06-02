Emekli Albay Stevia Fideleriyle Tarıma Katkı Sağlıyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 75 yaşındaki emekli albay Selahattin Güvenç, 14 yıl önce üretimine başladığı stevia (şeker otu) fideleri sevk etmeye başladı. 50 bin stevia fidesini Balıkesir'in Marmara Adasına gönderen Güvenç, Marmara adasında da stevia tarımının başlayacağını söyledi.

Burhaniye ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli albay Selahattin Güvenç, 14 yıl önce Çoruk Mahallesi yolu üzerinde 3 sera kurdu.

Her yıl stevia fidesi yetiştiren Güvenç, bu yıl tütün fidesi üretimine de başladı. Güvenç, bu yıl ürettiği stevia fidelerinden 50 bin adedini Marmara Adası'na gönderdi. Marmara Adası'na gönderilen fidelerin 10 çiftçiye dağıtılacağı kaydedildi.

Bugüne kadar 2 bine yakın çiftçiye fide gönderdiğini kaydeden Selahattin Güvenç, şunları kaydetti:

"14 yıldır stevia (şeker otu) fidesi üretmekteyim. Bu fideleri Samsun'dan Hatay'a kadar bütün sahil kesiminde yaklaşık 2 bine yakın çiftçiye tarımını yapmak üzere gönderdik. Bu sene Marmara Belediyesi'ne ilk defa fide gönderiyoruz. Bu fideler Belediye Başkanlığınca, çiftçilere dağıtılacak ve tarımı yapılacaktır. Bir kısım fideyi de Balıkesir merkezde tarımı yapılmak üzere sevk edeceğiz."