Emekli: Bayram ikramiyesiyle kurban almak artık mümkün değil - Son Dakika
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Emekli: Bayram ikramiyesiyle kurban almak artık mümkün değil

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Yusuf Aslansofuoğlu, bayram ikramiyesinin 3 bin lira olmasına tepki gösterdi. Eskiden bin lira ikramiye olan bayram ikramiyesi ile kurbanlık alabildiğini söyleyen Aslansofuoğlu, artık bunun mümkün olmadığını belirtti. Kurban kesme şansının hiç olmadığını ifade eden Aslansofuoğlu, çoluğunun çocuğunun eline bakacaklarını ve açlığa alıştıklarını dile getirdi.

06.06.2024 12:07
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Yusuf Aslansofuoğlu 3 bin lira bayram ikramiyesi ile kurban almanın mümkün olmadığını belirterek, "Devletimizin bize verdiği ilk ikramiye bin liraydı. Bin lirayla bir kurban alıyordum. Şu an aynı kurban 20 bin lira. Alma şansımız hiç yok. Çoluğumuz çocuğumuz elimize bakacak. Zaten açlığa alışmışız, böyle devam edeceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Yusuf Aslansofuoğlu, bayram ikramiyesinin 3 bin lira olmasına tepki gösterdi. Eskiden bin lira ikramiye olan bayram ikramiyesi ile kurbanlık alabildiğini söyleyen Aslansofuoğlu, artık bunun mümkün olmadığını belirtti.

"Kurban kesme şansımız hiç yok"

Yusuf Aslansofuoğlu şunları söyledi:

"14 yıldan beri emekliyim. Devletimizin bize verdiği ilk ikramiye bin liraydı. Bin lirayla bir kurban alıyordum. Şu an kurban 20 bin lira, aynı kurban 20 bin lira. Alma şansımız hiç yok. Kurban kesme şansımız hiç yok. Çoluğumuz çocuğumuz elimize bakacak. Madem hükümet çok zor durumda o zaman bana ikramiye vermesin. Alsın, madem ekonomi düzelecekse maaşta vermesin. Zaten açlığa alışmışız, böyle devam edeceğiz. Ben 14 yıllık emekliyim mecbur çalışmak zorundayım. Nasıl bir iş olsa koşuyoruz, bize yazık değil mi? Herkes saltanat sürecek biz burada sürüneceğiz. Böyle bir dava olmaz. Şu an üç bin lira verecekler, üç bin liraya 17 bin lira daha koyulması lazım ki üzerine bir kurban alabilmeliyiz. Gelmez o tatlı günler. Ben kendime acıyorum, kendime. Çiftçiye ne diyeceksin? Benim kardeşimin 30 ineği vardı yem parası yetiştiremediği için kasaba sattı. Böyle mi yaşayacağız? Maaşım 11 bin 200 lira. Ne yapabilirim? Evin en kötü gideri olmuş sadece gıda 17 bin lirayı geçiyor. Hadi çalışmada geçin bakalım. Allah'tan ki kirada değilim. Kirada olanlar açlığa tam mahkum. Elim ayağım tutuyor Allah'tan ki çalışıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekli: Bayram ikramiyesiyle kurban almak artık mümkün değil - Son Dakika

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