Emekli Çiftin Bisikletle Türkiye Turu

İstanbul'da yaşayan emekli çift, bisikletle çıktıkları Türkiye turunda Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. 5 yıldır bölüm bölüm pedal çevirerek Türkiye'yi dolaşan emekli çift, bu yolculukla hem ülkeyi tanımayı hem de bisiklet kullanımına farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Nisan ayında İstanbul'dan yola çıkan Mehmet (69) ve Duygu Kırkıcı (58) çifti, şu ana kadar bin 800 kilometre yol kat ederek Karapınar'a ulaştı. Günlük ortalama 50 kilometre bisiklet süren çift, tüm ihtiyaçlarını bisikletlerine yükledikleri çantalarla karşılıyor. Emekli olunca evde oturmak yerine yollara düşmeye karar verdiklerini belirten çift, bugüne kadar 60'a yakın il gezdiklerini söyledi. Çift, "10 yıldır bisiklet kullanıyoruz. Yurt dışı yerine önce kendi ülkemizi tanımak istedik. İnsanlarımız da doğamız da tarihimiz de çok güzel. Bu bir yaşam biçimi. Herkes yapabilir" dedi.

Karapınar'dan çok etkilendiklerini belirten Kırkıcı çifti, ilçede karşılaştıkları misafirperverlikten memnun kaldıklarını da sözlerine ekledi. - KONYA